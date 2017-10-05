Путин объяснил разрыв между богатыми и бедными тенденцией 90-х

Проблема большого разрыва в доходах между богатыми и бедными в РФ является не ошибкой политики, а тенденцией, которая возникла после "шоков" 1990-х годов, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

"Это не столько ошибка, сколько тенденция в развитии российской экономики и социальной сферы", - цитирует российского лидера ТАСС.

"Тенденция, кстати, нехорошая, она возникла с самого начала 1990-х годов, с момента демонтажа советской социальной системы и развития рыночных отношений, которые были связаны с "шоковой терапией", - добавил президент.

Отметим, что согласно данным Росстата число россиян, живущих за чертой бедности выросла в первом квартале 2017 года на 2 миллиона человек — до 22 миллионов. Сейчас их доля составляет 15 процентов населения.

При этом в текущем году РФ стала лидером в мировом рейтинге стран с самым высоким темпом роста числа долларовых миллионеров. По данным аналитиков консалтинговой компании Capgemini, с января 2017 года число российских граждан, активы которых перевалили за 1 млн долларов, выросло на 19,7%, что в два раза превышает средний по миру темп в 7,5%.

По данным РАНХиГС на конец июля текущего года доходы 10% самых богатых россиян в 14,3 раза превышают доходы 10% самых бедных, в то время как год назад этот показатель был на уровне 14,1.