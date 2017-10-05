Российским чиновникам и депутатам поднимут зарплаты

В 2018 году российским чиновникам, депутатам, сенаторам и судьям повысят зарплаты на 4%, с учётом прогнозируемой инфляции, сообщает "Дождь" со ссылкой на проект федерального бюджета. Так на зарплату депутатам и их помощникам в 2018 году в федеральным бюджет заложили 5,3 млрд рублей (в 2017 году — 4,8 млрд руб.), на зарплату сенаторов и их помощников — 2,1 млрд рублей (в 2017 году — 1,9 млрд руб.).

По словам депутата от КПРФ Веры Ганзи, сейчас депутаты получают около 360 тыс. руб. "На руки получается в месяц 312 тыс. рублей. Если треть отдавать партии в качестве благотворительного взноса, по меркам Москвы остается совсем немного", - отметила она.

Зарплаты депутатов и сенаторов приравнены к министерским и утверждаются указом президента. Предполагается, что соответствующий указ о повышении зарплат в связи с индексацией на уровень инфляции выйдет ещё до утверждения проекта федерального бюджета.

Кроме того, в следующем году вырастут и зарплаты судей, следует из проекта бюджета: 3,6 млрд руб. предполагается потратить на прибавку к зарплатам всех судей (сейчас их бюджет составляет 71,4 млрд рублей).

В Министерстве финансов изданию пояснили, что в 2018 году будут проиндексированы зарплаты всем категориям должностей федеральной государственной гражданской службы, а также лицам, замещающим госдолжности (в том числе судьям, министрам, депутатам, сенаторам и их помощникам). Это будет первая индексация зарплат для госслужащих с 2013 года, для депутатов и членов Совета Федерации - с 2014 года.