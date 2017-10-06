Выселение будет изучаться. Или пропавшая память чиновников

3 октября 2017 года салютовцы, проживающие в общежитии 9-го дома 9-ой улицы Соколиной горы, с коллективным визитом направились в Управление городским имуществом ВАО. Несколько дней назад жители этого дома получили от Управления послание на подъезде, извещавшее их о том, что "4 октября доступ в жильё будет заблокирован".

С такими предложениями власти района, Управа, ДЖП к жителям салютовского общежития обращались уже не раз.

Сначала целый дом авиастроителей (собранных ранее специально для "Салюта" со всей страны) планировали выселять сразу на улицу, но в результате двухлетней борьбы, проведения множества акций протеста, Мэрия, наконец, услышала жильцов 9-го дома 9-ой Соколиной Горы. За жильцами даже было признано право на жильё - почти 50 семей получили однокомнатные квартиры.

Но жилищный приказ обошёл странным образом 5 семей, совпадающих по своему статусу со всеми остальными жителями, получившими квартиры. И их жилищные перипетии продолжаются до сих пор.

Во время рабочих смен на "Салюте" этим жителям выламывали двери, заваривали их, причём, в этих мероприятиях были замечены представители ДЖП ВАО, полиции, но после того, как собирались разгневанные жильцы, представители власти, забыв о своих "законных миссиях" по выбрасыванию людей на улицу, спешно покидали общежитие.

В августе 2014-го была даже заварена дверь в подъезд, и салютовцы, вернувшиеся после рабочей смены до полуночи вынуждены были решать вопрос, как попасть в собственный дом.

Не добившись желаемого результата, рейдерские планы были переброшены на другое общежитие "Салюта", расположенное рядом с проходной завода по Проспекту Будённого 16. Всё повторилось вновь - заваривание дверей, отключение света, воды, добавился также демонтаж газовых плит. И пока теперь уже жители Будённого 16 вынуждены были подключиться к программе по защите своего жилья,

9-й дом по 9-й улице Соколиной Горы был оставлен в покое. Однако права на проживания за жильцами официально пока не признаны,

а, значит, попытки выселения могут возобновится в любой момент.

Затем чиновники снова обратили свое внимание на 9-й дом.

Прочитав объявление о выселении от Управления городским имуществом ВАО, жители 9-го дома по 9-й улице Соколиной Горы решили не медлить и коллективно навестить данное ведомство.

Встретил жителей один из замов Управления - Александр Колодочник. Он успокоил жильцов, что никакого выселения в ближайшее время не будет, объявление о выселении на двери - это лишь стандартная форма оповещения жильцов. Он пригласил жителей написать заявление, на основании которых будет составлен акт о наличии проживающих в общежитии салютовцев, так как в Управление поступила информация о проживании неизвестных людей.

Таким образом чиновники ВАО сделали признание, что не первый год, выселяя из общежития салютовцев, они или не в курсе законности их проживания, или запамятовали, что те имеют право не только на проживание в общежитии, но даже на получение новых квартир.

Сейчас в Управлении заново займутся изучением жилищной документации салютовцев. Может, чиновничья память после этого и восстановится.