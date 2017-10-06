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Московский листок

Силовые органы страны не могут не понимать, что прямо нарушают права своих граждан

Опубликовано 06.10.2017 автором Галым Агелеуов в разделе комментариев 0

суд казахстан полиция прокуратура
Силовые органы страны не могут не понимать, что прямо нарушают права своих граждан

Гражданин Муратбек Аргынбеков — житель Акмолинской области, 11 сентября разместил в Facebook’e информацию с предложением 1 октября 2017 года выйти на митинг «по вопросам земельного законодательства и повышению цен» к монументу «Байтерек» в Астане. Обращение Муратбека не получило отклика в фейсбуке, но несмотря на это он приготовил несколько плакатов и в этот день вышел на улицу из дома в Астане и был задержан полицией.  

В специализированном межрайонном административном суде Астаны прокурор Абдиханов попросил признать активиста виновным и подвергнуть административному аресту сроком на 15 суток. Сам Муратбек заявил, что хотел выразить свою гражданскую позицию. Активист и его адвокат попросили суд прекратить производство по этому делу.

Как сообщает «Азаттык» «суд установил, что Аргынбеков совершил «умышленные действия, посягающие на установленный порядок управления». При определении Аргынбекову административного взыскания судья Иманалиев в качестве смягчающего вину обстоятельства принял во внимание то, что ранее подсудимый не привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение». 

Теперь давайте разберёмся. Человек даже не подошёл и не провёл свой пикет у монумента «Байтерек». Получается, выйдя из дома или на подходе к монументу он был задержан полицией, отвезён в РОВД, где на него оформили протокол задержания и затем осужден в суде, который посадил его за одиночный пикет, которого не было, на 10 суток ареста.

Первое, полиция не имеет право задерживать человека, не совершившего самого правонарушения, в данном случае, пикета. В Казахстане в результате репрессивной практики мы на протяжении более 10 лет сталкиваемся с тем, что полиция задерживает за свободу выражения и право на мирный митинг. В данном случае есть только намерение человека выразить свою гражданскую позицию. Кстати, несколько лет назад были прецеденты, когда не наказывали за пикеты, а здесь человека осудили за замысел, а не за действие, причём за мирный пикет, митинг, собрание — что хотите. За это нельзя сажать и нельзя наказывать.

Второе, как мог попросить прокурор 15 суток, если в 488 п.1. предусмотрено наказание от предупреждения до максимум — 10 суток? Прокуроры, что законов не знают? Причём, давайте посмотрим Административный кодекс статью 488 п.1.: Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации или проведения собрания, митинга, шествия, пикетов, демонстрации либо иного публичного мероприятия либо воспрепятствование их организации или проведению, а равно участие в незаконных собраниях, митингах, шествиях, демонстрациях либо ином публичном мероприятии, если эти действия не имеют признаков уголовно наказуемого деяния, — влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере двадцати месячных расчетных показателей (выделено мной), на должностных лиц — штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей либо арест на срок до десяти суток.

Здесь чётко указано, что физическому лицу гражданину Казахстана Муратбеку Аргынбекову грозило от предупреждения до двадцати МРП, потому что он не должностное лицо, для которого и предусмотрено наказание штраф 50 МРП или 10 суток ареста. Встаёт законный вопрос — На каком основании Муратбеку Аргынбекову дали 10 суток административного ареста?

Третье, судья Иманалиев «смягчающим вину обстоятельством посчитал то, что ранее подсудимый не привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение», тогда почему он наказывает 10 сутками ареста? Где здесь логика? Максимум, что в таком случае должен дать здравомыслящий судья – это предупреждение.

Получается, что главными нарушителями являются полиция, которая забрала на улице человека, прокуратура, которая превысила возможное наказание и суд, который «смягчившись» превысил максимальное наказание за акцию, которая подразумевала выражение своих убеждений. Силовые органы страны не могут не понимать, что прямо нарушают права своих граждан.

Встаёт вопрос, а кто должен стоять на страже Конституции, демократических законов и их соответствия международным ратифицированным Казахстаном правам? Международные права современных стран вообще не предусматривают никакого наказания ни за митинги, собрания, шествия и тем более за пикеты, которые носят в подавляющем большинстве, либо уведомительный характер, либо вообще нет необходимости оповещать власти в их проведении.

Так когда же власти будут стоять на страже демократических, а не репрессивных законов и перестанут ли, наконец, показывать всему миру убогость нашей власти и построенной ими авторитарной системы?



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