Почему Роскомнадзор за наши деньги ограничивает наши конституционные права?

Роскомнадзор учредил на базе подведомственного предприятия "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) департамент, изучающий возможности блокировки различных интернет-сервисов, в том числе анонимайзеров и VPN-сервисов.

Я вот думаю, а зачем это нам, гражданам? Нужна ли нам такая "услуга" от государства, которое формально принадлежит нам и по конституции обязано действовать исключительно в наших интересах?

Нет, зачем это нужно государству, понятно. Но согласно той же конституции, у нашего государства в принципе не может быть своих интересов, отличающихся от интересов народа. Государство служит народу и больше никому. Так?

А что получается на деле? Получается, что мы, граждане, из бюджета, который формируется из наших налогов, оплачиваем деятельность ведомств, занимающихся тем, что вредят нам, ограничивают нашу свободу - ту самую свободу слова и свободу совести, которая так красиво прописана в Конституции РФ.

Скажу крамольную мысль - а может нам самим, без помощи государства, можно решать, что читать и смотреть?

Вообще-то это серьезный вопрос с Генеральной прокуратуре - на каком основании правительство РФ ограничивает конституционные свободы граждан?

Но есть и другой вопрос, к прокуратуре опять же. А с какой стати это вообще финансируется из бюджетных средств? Путин подписал закон 30 июля, когда бюдет уже давно был сверстван и проголосован еще в прошлом году. Из каких средств Роскомнадзор финансирует деятельность нового департамента?

Это, между прочим, наши денежки, которым правительство обязано было найти куда более близкое интересам граждан применение.

Или, как сказано выше, интересы граждан сами по себе, а интересы государства - отдельно?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск