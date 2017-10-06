Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Почему Роскомнадзор за наши деньги ограничивает наши конституционные права?

Опубликовано 06.10.2017 в разделе комментариев 0

цензура закон роскомнадзор
Почему Роскомнадзор за наши деньги ограничивает наши конституционные права?

Роскомнадзор учредил на базе подведомственного предприятия "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) департамент, изучающий возможности блокировки различных интернет-сервисов, в том числе анонимайзеров и VPN-сервисов.

Я вот думаю, а зачем это нам, гражданам? Нужна ли нам такая "услуга" от государства, которое формально принадлежит нам и по конституции обязано действовать исключительно в наших интересах?

Нет, зачем это нужно государству, понятно. Но согласно той же конституции, у нашего государства в принципе не может быть своих интересов, отличающихся от интересов народа. Государство служит народу и больше никому. Так?

А что получается на деле? Получается, что мы, граждане, из бюджета, который формируется из наших налогов, оплачиваем деятельность ведомств, занимающихся тем, что вредят нам, ограничивают нашу свободу - ту самую свободу слова и свободу совести, которая так красиво прописана в Конституции РФ.

Скажу крамольную мысль - а может нам самим, без помощи государства, можно решать, что читать и смотреть?

Вообще-то это серьезный вопрос с Генеральной прокуратуре - на каком основании правительство РФ ограничивает конституционные свободы граждан?

Но есть и другой вопрос, к прокуратуре опять же. А с какой стати это вообще финансируется из бюджетных средств? Путин подписал закон 30 июля, когда бюдет уже давно был сверстван и проголосован еще в прошлом году. Из каких средств Роскомнадзор финансирует деятельность нового департамента?

Это, между прочим, наши денежки, которым правительство обязано было найти куда более близкое интересам граждан применение.

Или, как сказано выше, интересы граждан сами по себе, а интересы государства - отдельно?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая форма правления в России на ваш взгляд является наилучшей?:
Результаты
Интернет-ТВ
Каталония хочет выйти из королевства и стать республикой
Каталония хочет выйти из королевства и стать респу...
02.10.2017
В.Жуковский: спасет ли криптовалюта российских воров?
В.Жуковский: спасет ли криптовалюта российских вор...
06.10.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Почему Роскомнадзор за наши деньги ограничивает наши конституционные права? (0)
Выселение будет изучаться. Или пропавшая память чиновников (0)
Силовые органы страны не могут не понимать, что прямо нарушают права своих граждан (0)
Российским чиновникам и депутатам поднимут зарплаты (2)
Путин объяснил разрыв между богатыми и бедными тенденцией 90-х (9)
Орловскую область возглавит Андрей Клычков (18)
А почему мы не объявляем войну Украине? (31)
Непопулярного губернатора Турчака решили двинуть по партийной линии (4)
Диктатура в РФ и японское чудо (20)
Правительство разрешило автовладельцам "стучать" друг на друга (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк будет жюрить в жюри
Максим Калашников Максим Калашников: К переговорам королей Саудовской Аравии и РФ
Максим Калашников Максим Калашников: В.Жуковский: спасет ли криптовалюта российских воров?
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков, АПН Северо-Запад, новый проект и о текущем ("Рой ТВ" едет в РнД)
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: А не переехать ли мне в город Орел?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss