К назначению нового орловского губернатора и сущности оппозиции в России

Все хорошее о назначении Андрея Клычкова новым орловским губернатором я уже сказал. В принципе, могу сказать и больше, но не хочу, чтоб подумали, что мне от него что-то надо.

Орловскую область возглавит Андрей Клычков

Но вообще не странно ли, что президент, представляющий в своем кресле совершенно другую политическую силу (более того, являющийся ее создателем) назначает уже второго подряд губернатора из КПРФ на один и тот же регион? Выглядит так, что регион "закрепен" за этой "оппозиционной" партией, и на место явно не справлявшегося с должностью Потомского ставят куда более способного Клычкова, но все из той же "оппозиционной" партии. А Потомского не отправляют просто в отставку, а вполне почетно трудоустраивают заместителем полпреда в том же федеральном округе. Потомского, который уже вошел в историю Государства Российского наравне с Василием Ивановичем и Вовочкой.

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Но не все высказывания бывшего уже губернатора Потомского лишены смысла - одно можно смело "вносить в скрижали": он публично заявил, что КПРФ и "Единая Россия" по сути одно и то же.

И вот пример трогательного единства губернатора-оппозиционера и партии власти: фракция «Единой России» в парламенте Орловской области, воспользовавшись абсолютным большинством, приняла законопроект, внесенный в парламент губернатором-коммунистом Вадимом Потомским. Против документа проголосовали фракции КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР.

Законопроект предусматривал запрет публичных акций ближе ста метров от территорий розничных рынков, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, торговых объектов, зданий, в которых располагаются религиозные организации. Кроме того, документ запрещает проводить массовые акции у государственных учреждений, школ, больниц, детских садов, остановок общественного транспорта, автомобильных дорог или ближе ста метров от этих объектов.

Согласимся, несколько необычная инициатива от "оппозиционного" губернатора и еще более странный расклад при голосовании. Но, как писала местная пресса, компания, принадлежащая двоюродному брату экс-губернатора, с момента прихода в регион Потомского получила господряды более чем на 100 млн рублей.

Не думаю, конечно, что умный Клычков станет повторять "подвиги" не очень умного Потомского, но все же какими условиями обставлено назначение оппозиционного политика на пост крупного функционера в исполнительной власти? Мы этого сейчас не знаем, но вскоре это, конечно, прояснится.

В целом Орловская область не слишком лакомый кусок - ни нефти, ни газа, ни прочего. Всего 750 тысяч населения, половина которого проживает в Орле. 110 тысяч рублей Валового регионального продукта на душу населения в год. Уровень производства всего 70 процентов от 1990 года, несмотря на то, что область традиционно входит в так называемый "красный пояс" - разговоров много, а дел не очень.

Пожалуй, самое "вкусное" предприятие области - Михайловский ГОК, входящий сейчас в холдинг "Металлоинвест" (Анисимов и Усманов), второй по объемам производитель железной руды в России. Но позволят ли "молодому технократу" даже подсупиться к этой олигархической собственности? А ведь для коммуниста это принципиальный вопрос - вернуть такую собственность под контроль государства (еще лучше в общенародную собственность, но это вне губернаторской компетенции). Или губернатор-коммунист будет вынужден мирно сосуществовать с олигархической собственностью во вверенном ему регионе?

Кстати, несмотря на наличие в регионе крупного горно-добывающего предприятия, доля добычи сырья в ВРП области всего около 0,1%...

Вот и посмотрим, оправдаются ли слова Потомского о том, что КПРФ и "Единая Россия" - одно и тоже.