Так к чьим мощам припадали россияне?

Вчера в новостях прошла прелюбопытная новость о том, что турецкие археологи нашли настоящую могилу Николая Чудотворца в городе Демре. Возникает вопрос: к чьим же тогда мощам припадали миллионы россиян нынешним летом? Чью кость мы лобызали и оплакивали? Нас что, опять надули?!

Очередь к мощам якобы Николая Чудотворца, привезённым весной из Бари в Москву, растянулась тогда аж на 8 километров. Журналистка с НТВ от этой картины закатывала глаза, заламывала руки, захлёбывалась от восторга, обгоняя толпы верующих и минуя многочисленные полицейские кордоны. Её можно понять. Именно здесь накануне застряла сенатор Мизулина. В истории страны подобные очереди наблюдались не слишком часто.

Можно вспомнить столичный люд, гигантской анакондой посреди январских снегов тянувшийся в Александрову слободу бить челом перед покинувшим царство Иоанном Грозным. Царь тогда на радость подданным учредил опричнину, приказал задушить патриарха, а крамольников четвертовал и бросал живьём в котёл с кипящей водой. Ещё москвичи так стояли за подарочными кульками с вяземским пряником и полфунтом колбасы на Ходынском поле по случаю коронации Николая Второго. Царских гостинцев не хватило, возникла давка, в результате которой сотни человек погибли, сотни получили увечья. Тысяча москвичей погибла в давке на похоронах Сталина при прощании с "отцом народов". Нынешние старики хорошо помнят километровые очереди за водкой в начале перестройки. Я запомнил очередь за арбузами по 30 коп. за кг у магазина райпо, отец тоже назвал её "восьмикилометровой", мы мужественно стояли больше часа, роняя слюнки, но арбуза нам не досталось. Наконец, в СССР никогда не заканчивалась многолюдная очередь к Мавзолею, который посетили миллионы жителей страны. Если верить ВЦИОМ, опубликовавшему данные о 72% россиян, желающих припасть к мощам Чудотворца, то нетрудно догадаться, что одни и те же люди просто перешли из одной очереди в другую - от Мавзолея в Храм Христа Спасителя.

Не хочу подвергать сомнению выводы социологической службы, но я провёл опрос своих знакомых и выяснил, что 100% из них имеют неверные представления о Николае Чудотворце и его мощах. Потому немного истории.

Оказывается, Николай Мирликийский жил в 4 веке в небольшой малоазиатской стране (на территории современной Турции) и был погребён в гробнице города Миры. На всякий случай замечу, что официальная историческая наука датирует момент возникновения Древнерусского государства 9-м веком. Ещё раз повторюсь, что упоминаю сей факт на всякий случай. В 11 веке мощи святого были выкрадены у греков итальянскими купцами Бари с целью возвращения своему городу статуса религиозного центра. Спустя несколько лет их подвиг повторили венецианцы, они тоже выкрали мощи Николая Чудотворца из Миры. Возникла версия, поскольку костей было маловато, венецианцы дополнили их останками других людей – чьим-то черепом, а также женскими и детскими косточками. В Венеции отвергали такие измышления как навет. С тех пор вплоть до нашей эпохи идут споры, где же всё-таки - в Бари или Венеции - хранятся настоящие мощи. Злые языки подначивают, что в ходе грабительской операции и доставки мощи вполне могли быть утеряны, перепутаны - в средневековье такое случалось сплошь и рядом, тем более плата за прикосновение к святым мощам приносила хороший доход. В результате в церквях Востока и Запада накопилось у святого Григория 30 туловищ, у святого Филиппа - 8 голов, у святой Анны - 2 туловища, 8 голов, 6 рук и ног, у святого Андрея Первозванного - 5 туловищ, 6 голов, 17 рук и ног и т.д. Как говорится, "всё без обмана". И вот миллионы россиян идут поклониться честной косточке, девятому левому ребру, которое якобы в ходе умопомрачительной сверхтонкой операции доставали из останков несчастного Николая Мирликийского лучшие инженеры века. Никто не вспоминает, что Второй Ватиканский собор, проходивший в 1962-1965 годах, убрал Николая Чудотворца из числа наиболее почитаемых католической церковью святых и поставил его в разряд «местночтимых». Причина - сведения о святителе Николае малочисленны и исторически недостоверны. В России же святой до сих пор остаётся наиболее любимым и почитаемым.

Где во всей этой истории можно найти патриотизм, о котором в связи с очередью к девятому левому ребру св.Николая трубят наши главные СМИ? В одной только Москве есть 25 храмов, в которых хранятся мощи Николая Чудотворца, и они никогда не вызывали никакого ажиотажа. Николай Чудотворец на Западе стал прообразом Санта-Клауса, как-то не очень вписывающегося в перечень наших духовных скреп. Почему нет всенародного почитания, к примеру, святого Нила Сорского, русского церковного деятеля, лидера течения "нестяжателей", выступавшего против церковного богатства и роскоши, учившего: «жительство и нужды наши от наших собственных трудов должны устраиваться», «сосуды золотые и серебряные, даже и священные, не подобает иметь»?

На одном из православных сайтов есть замечание, что Николай Чудотворец, особенно помогает заключённым, торговцам и детям. Может быть, в этом секрет громадной очереди? Россия ведь стала одним из мировых лидеров по количеству заключенных. Численность верующих в сравнении с советским атеистическим периодом выросла многократно, только удивительно, что почти также выросла численность преступлений, в том числе убийств. Где-то встречалась цифра, что каждый четвёртый мужчина в стране либо сидит, либо сидел. Остальные, судя по всплеску антикоррупционных расследований накануне выборов, готовятся. Из всего бизнеса у нас более-менее процветает торговля, редкий наш житель что-нибудь да не продаёт. Ну, а детям вообще грех не помочь. В отечественной истории что ни палач, так очень любил детей.

... Обращаясь к историческим эпизодам, приведённым и неприведённым выше, можно констатировать, что очередь в нашей истории есть определённая аллегория духовного блуждания, поиск истины с наивным любопытством в глазах: "Что тут дают?". Как в русских народных сказках есть вера, что по щучьему велению можно получить любовь, достаток, счастье, так в современной русской были - жизни есть неискоренимая надежда людей на чудо. Не гражданская позиция, не упорная и нелёгкая борьба за собственные права, не солидарность с теми, кто несправедливо обделён, не активное действие, а упование, что кто-то там наверху о нас позаботится. Бог ли, царь ли, герой ли. Надо лишь, не уставая, просить и молиться.