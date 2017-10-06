Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

21 погибший на переезде в Петушках

Опубликовано 06.10.2017 в разделе комментариев 0

21 погибший на переезде в Петушках

Около 03:30 по московскому времени в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский автобус и поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород. По данным Следственного комитета, в ДТП погибли 17 человек. Источник Интерфакса в экстренных службах сообщает о 21 погибшем, трое из них дети.

Автобус заглох на железнодорожном переезде, когда пытался объехать пробку. 

В автобусе с казахстанскими номерами ехали граждане Узбекистана, внутри находились 58 человек и все они спали. Когда транспортное средство вынужденно остановилось, водитель закричал, 34 человека проснулись и вышли из автобуса, чтобы столкнуть его с путей. Они выжили, а те, кто остался в автобусе, погибли.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая форма правления в России на ваш взгляд является наилучшей?:
Результаты
Интернет-ТВ
Каталония хочет выйти из королевства и стать республикой
Каталония хочет выйти из королевства и стать респу...
02.10.2017
В.Жуковский: спасет ли криптовалюта российских воров?
В.Жуковский: спасет ли криптовалюта российских вор...
06.10.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Так к чьим мощам припадали россияне? (1)
21 погибший на переезде в Петушках (0)
К назначению нового орловского губернатора и сущности оппозиции в России (3)
Почему Роскомнадзор за наши деньги ограничивает наши конституционные права? (17)
Выселение будет изучаться. Или пропавшая память чиновников (3)
Силовые органы страны не могут не понимать, что прямо нарушают права своих граждан (3)
Российским чиновникам и депутатам поднимут зарплаты (6)
Путин объяснил разрыв между богатыми и бедными тенденцией 90-х (19)
Орловскую область возглавит Андрей Клычков (18)
А почему мы не объявляем войну Украине? (35)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Они прошли
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Ещё один косяк российского руководства во внешней политике
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Вопрос - насколько?
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Веревочку и мыльце самим приносить или в Роскомнадзоре выдадут?
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк будет жюрить в жюри
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss