21 погибший на переезде в Петушках

Около 03:30 по московскому времени в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский автобус и поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород. По данным Следственного комитета, в ДТП погибли 17 человек. Источник Интерфакса в экстренных службах сообщает о 21 погибшем, трое из них дети.

Автобус заглох на железнодорожном переезде, когда пытался объехать пробку.

В автобусе с казахстанскими номерами ехали граждане Узбекистана, внутри находились 58 человек и все они спали. Когда транспортное средство вынужденно остановилось, водитель закричал, 34 человека проснулись и вышли из автобуса, чтобы столкнуть его с путей. Они выжили, а те, кто остался в автобусе, погибли.