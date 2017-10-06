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Московский листок

Генштаб подсчитывает, сколько украинцев еще можно было бы потерять

Опубликовано 06.10.2017 в разделе комментариев 2

украина война донасс
Генштаб подсчитывает, сколько украинцев еще можно было бы потерять

Украина в случае силового разрешения конфликта на Донбассе потеряет от десяти до двенадцати тысяч военных за десять дней, причем три тысячи из них — убитыми. Об этом, как передает "Украинская правда", заявил начальник украинского Генштаба Виктор Муженко.

Муженко также сообщил, что при таком подходе будут жертвы и среди мирного населения. По его словам, на 2-3 тысячи военных придется десять тысяч мирных жителей.

- Это тот самый Муженко, который заподозрил во взрывах на воинских складах под Винницей инопланетные космические силы, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов.

Начальник генштаба обвинил во взрывах на воинских складах космические силы

- Украина уже потеряла во время конфликта на Донбассе более 10 тысяч человек только по официальным оценкам ООН, - продолжил Анатолий Баранов. - При этом сбройные силы не очень сильно преуспели, более того, понесли очень существенные потери. Сейчас им противовстоят не менее 30 тысяч обстрелянных, обученных бойцов независимых республик Донбасса, и нет никаких оснований полагать, что в случае наступления ВСУ они побегут, как раньше украинские военные в Крыму. Украина может надеяться задавить их массой, сосредоточив на линии разграничения в 3-4 раза численно превосходящие силы. Но потери при такого рода лобовых столкновениях бывают очень велики, а результаты не всегда впечатляющими. То есть в первые два дня штурма позиций ополчения ВСУ могут потерять до четверти личного состава, причем с большим числом безвозвратных потерь. А продвинутся ли они далеко вглубь территории ДНР или ЛНР? Это не известно. Но положим, что продвинутся. И дальше им придется штурмовать миллионный Донецк, полумиллионный Луганск, другие немаленькие донбасские города. Откуда прогноз на 10 тысяч раненых и убитых? Там может полечь целиком вся группировка вторжения, особенно если не выдержат и сами побегут, что более, чем вероятно. Но генштаб Украины продолжает строить планы. По большей части людоедские. Ну что ж, приятного аппетита, людоеды...

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Лис написал 06.10.2017 11:52
У Вальцмана пушечное мясо заканчивается? Печалька.А как же толстожопые православные попы? Не пора ли им...
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Мысли вслух
ХХХ написал 06.10.2017 11:21
"Муженко также сообщил, что при таком подходе будут жертвы и среди мирного населения. По его словам, на 2-3 тысячи военных придется десять тысяч мирных жителей."
....................
Ну, тогда мирным жителям ничего не остайтся делать как стать военными. Для уменьшения количества жертв. А при таком количестве военных, которое появится в результате этого превращения, украинские збройные силы могут и не успеть в полном составе добежать до польской границы. Проблема, однако!
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