Украина в случае силового разрешения конфликта на Донбассе потеряет от десяти до двенадцати тысяч военных за десять дней, причем три тысячи из них — убитыми. Об этом, как передает "Украинская правда", заявил начальник украинского Генштаба Виктор Муженко.

Муженко также сообщил, что при таком подходе будут жертвы и среди мирного населения. По его словам, на 2-3 тысячи военных придется десять тысяч мирных жителей.

- Это тот самый Муженко, который заподозрил во взрывах на воинских складах под Винницей инопланетные космические силы, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов.

Начальник генштаба обвинил во взрывах на воинских складах космические силы

- Украина уже потеряла во время конфликта на Донбассе более 10 тысяч человек только по официальным оценкам ООН, - продолжил Анатолий Баранов. - При этом сбройные силы не очень сильно преуспели, более того, понесли очень существенные потери. Сейчас им противовстоят не менее 30 тысяч обстрелянных, обученных бойцов независимых республик Донбасса, и нет никаких оснований полагать, что в случае наступления ВСУ они побегут, как раньше украинские военные в Крыму. Украина может надеяться задавить их массой, сосредоточив на линии разграничения в 3-4 раза численно превосходящие силы. Но потери при такого рода лобовых столкновениях бывают очень велики, а результаты не всегда впечатляющими. То есть в первые два дня штурма позиций ополчения ВСУ могут потерять до четверти личного состава, причем с большим числом безвозвратных потерь. А продвинутся ли они далеко вглубь территории ДНР или ЛНР? Это не известно. Но положим, что продвинутся. И дальше им придется штурмовать миллионный Донецк, полумиллионный Луганск, другие немаленькие донбасские города. Откуда прогноз на 10 тысяч раненых и убитых? Там может полечь целиком вся группировка вторжения, особенно если не выдержат и сами побегут, что более, чем вероятно. Но генштаб Украины продолжает строить планы. По большей части людоедские. Ну что ж, приятного аппетита, людоеды...