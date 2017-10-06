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Московский листок

Россия вышла на первое место в Европе по уровню смертности мужчин до 65 лет

Опубликовано 06.10.2017 в разделе комментариев 5

Россия вышла на первое место в Европе по уровню смертности мужчин до 65 лет

Россия оказалась на первом месте в Европе среди стран с наиболее высоким процентом смертности мужчин до 65 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка. Согласно исследованию, 43% мужчин в России не доживают до 65 лет. На Украине и в Белоруссии этот показатель немного ниже — 40%. В Молдавии он равняется 37%, в Литве — 36%.

Также высокие показатели смертности наблюдаются в Грузии, Азербайджане, Болгарии, Венгрии, Румынии, Армении и Эстонии. Самый низкий уровень смертности зафиксирован в Исландии, Швейцарии, Швеции, Италии, Нидерландах, Норвегии и на Мальте. В этих странах смертность мужчин до 65 лет не превышает 11%.

Данные Всемирного банка основаны на исследовании численности населения ООН 2017 года. В исследовании используется официальная статистика стран за 2015 год и собственная аналитика организации.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
ДЕД ОТМОРОЗ написал 06.10.2017 12:08
Недавно тварь Скворцова из мерзкого рашкованского правительства уверяла нас, что продолжительность жизни "дарагих рассеян" достигла аж 73 лет. А тут "оба на" 43 % мужчин в рашке не доживают до 65 лет. Получается и пенсии никому платить не надо. Геббельс по сравнению со Скворцовой праведник. А по сравнению с путлером Гитлер отдыхает. И самое интересное, что "великие патриоты и оппозиционеры" об этом молчат. А доказать ведь легко. На момент последней переписи в РСФСР проживало 156,7 миллионов человек. На момент последней переписи в нынешней рашке в 2010 году посчитано 142,9 миллионов. В это количество еще от 10 до 15 миллионов мигрантов приписали. Из бывших "братских" республик В бывшую РСФСР вернулось не менее 10 миллионов русских, наверное от хорошей жизни. Ну посчитаем по минимуму, что в нынешнюю рашку приехало 20 миллионов новых жителей. А теперь простая арифметика. 156,7 + 20 = 176, 7 миллионов, если бы просто народ не вымирал. Но мы имеем с мигрантами 142,9 миллионов. Опять таки арифметика. 176,7 - 142,9 = минус 34,8 миллиона. А ведь бомбы на людей никто не бросал, из пушек и пулеметов никто не стрелял. И возникает много вопросов. Куда народ делся? Нынешняя власть для русских и коренных народов России хуже немецкого фашизма? Гитлер наверное в гробу переворачивается, завидуя путлеру. Кто не верит, сами посчитайте. Все цифры в интернете есть. И вообще нынешняя власть напоминает то, что в биологии называют паразитарными видами. Это глисты всякие, микробы нехорошие. Принцип жизни этих видов, жить за счет хозяина, причем живя во вред ему, а если таких становится много, то и убить хозяина могут, как микробы чумы, холеры и других болячек. Так вот. Нынешняя рашкованская власть абсолютно идентична этим паразитарным видам. Абсолютно ничего не делая ПОЛЕЗНОГО для страны и народа, нынешняя власть уверенно вдет страну к развалу, а народ к вымиранию. Дорогие сограждане, может не будем дожидаться, когда паразиты убьют нас, может избавимся от паразитов? И еще. Надеюсь, что нынешний хан пу сдохнет намного хуже чем николашка кровавый.
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(без названия)
Санта Клаус написал 06.10.2017 12:06
Лис написал 06.10.2017 11:44
А как же кровавые большевики?
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Смотреть надо вперед, на Швейцарию и Швецию, а не назад, на кровавых большевиков.
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(без названия)
........ . . написал 06.10.2017 12:00
а что хорошего после 65? простатит, геморрой, радикулит и склероз а также, если повезло, четыре доллара пенсии каждый день?
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(без названия)
Лис написал 06.10.2017 11:44
А как же "кровавые" большевики? Православный концлагерь Рашка просто вымирает.Вот где "...40 миллионов невписавшихся в рынок".Спасибо Путину за Это!!!
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(без названия)
гоша написал 06.10.2017 11:24
Что и требовалось доказать! Уря Путлеру!
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