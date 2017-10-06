Россия вышла на первое место в Европе по уровню смертности мужчин до 65 лет

Россия оказалась на первом месте в Европе среди стран с наиболее высоким процентом смертности мужчин до 65 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка. Согласно исследованию, 43% мужчин в России не доживают до 65 лет. На Украине и в Белоруссии этот показатель немного ниже — 40%. В Молдавии он равняется 37%, в Литве — 36%.

Также высокие показатели смертности наблюдаются в Грузии, Азербайджане, Болгарии, Венгрии, Румынии, Армении и Эстонии. Самый низкий уровень смертности зафиксирован в Исландии, Швейцарии, Швеции, Италии, Нидерландах, Норвегии и на Мальте. В этих странах смертность мужчин до 65 лет не превышает 11%.

Данные Всемирного банка основаны на исследовании численности населения ООН 2017 года. В исследовании используется официальная статистика стран за 2015 год и собственная аналитика организации.