У свежего главы Дагестана обнаружены "борзые щенки" в квартире зятя

Сотрудники Transparency International, занимающейся антикоррупционными расследованиями, обнаружили у зятя экс-руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимира Васильева, назначенного на днях президентом временно исполняющим обязанности главы Дагестана, квартиру в столице, подаренную ему правительством Москвы.

Как сообщили телеканалу "Дождь" заместитель гендиректора российского отделения Transparency International Илья Шуманов, зять нового руководителя северокавказской республики Владимир Лебедев, который является предпринимателем из Санкт-Петербурга, владеет столичной квартирой по адресу Петровско-Разумовская аллея, 20.

"Это интересная история, потому что господин Лебедев проживал и владел коммерческими компаниями в Санкт-Петербурге. На каком основании он получает от правительства Москвы имущество и приватизирует его - мне не совсем понятно", -пояснил Шуманов.

Квартира общей площадью 65 кв. метров, кадастровая стоимость которой составляет 18,5 млн рублей, а рыночная - около 20 млн рублей, ранее принадлежала городу Москве, однако затем по неизвестным причинам перешла в собственность Лебедеву.

Лебедев - топ-менеджер алкогольного холдинга, в который входит розничная сеть "Ароматный мир". Суммарный оборот компаний холдинга превышает 10 млрд рублей, отмечает телеканал. Кроме того, Лебедев, который женат на единственной дочери Васильева, ранее являлся также и совладельцем некоторых фирм холдинга.

3 октября президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Дагестана руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимира Васильева. Таким образом, он занял пост ушедшего в отставку Рамазана Абдулатипова.

"Мне бы очень хотелось, чтобы республику возглавил человек с опытом федеральной работы, политик федерального уровня. Я вас хочу просить исполнять обязанности руководителя республики до сентября следующего года, а дальше многое будет зависеть от вас и от того, что произойдет за этот почти год. Потому что в конечном итоге решать должны представители народа Дагестана, а Дагестан - это многонациональная республика, в лице депутатов госсовета Дагестана", - заявил президент во время встречи с Васильевым.

Владимир Васильев с 1991-го по 1999 год работал в МВД. 31 мая 1999 года он был назначен заместителем секретаря Совета Безопасности РФ. С 28 марта 2001 года по 24 декабря 2003 года он занимал должность замминистра внутренних дел РФ. В этой должности он в октябре 2002 года стал соруководителем оперативного штаба по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке.

В 2003 году Васильев стал депутатом Госдумы четвертого созыва от Тверского избирательного округа как член партии "Единая Россия". Позднее он также переизбирался в Думу пятого, шестого и седьмого созывов. В Госдуме Васильев стал лидером фракции "Единая Россия". На этом посту генерала и застал громкий скандал с его фальшивой диссертацией.

Васильев был одним из первых, кого "Диссернет" уличил в плагиате. Как выяснилось, васильевская диссертация "Криминологическое исследование убийств и обеспечение безопасности жизни граждан" на соискание степени кандидата юридических наук, которую генерал-полковник защитил в 2001 году, оказалась ворованной.

Напомним, по традиции еще с советских времен власть в Дагестане распределяется так, чтобы представители одного этноса не занимали посты главы региона, премьера и главы парламента. В последние годы высший пост по очереди занимали даргинцы и аварцы. И получается, после аварца Рамазана Абдулатипова пост должен был занять даргинец. Решение о назначении в Дагестан Владимира Васильева стало неожиданным даже для его фракции.

Ушедший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов назвал причиной отставки возраст — ему 71 год. Но Владимир Васильев всего на три года его моложе, ему 68.

СМИ называли основным кандидатом на этот пост замглавы Росгвардии Сергея Меликова, однако он отказался от предложения возглавить Дагестан.

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