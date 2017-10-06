Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Итальянские учителя и парламентарии проводят голодовку, борясь за права детей мигрантов

Опубликовано 06.10.2017 в разделе комментариев 0

образование школа италия миграция солидарность
Итальянские учителя и парламентарии проводят голодовку, борясь за права детей мигрантов

В Италии сотни итальянских учителей объявили голодовку, требуя от парламента принятия закона, который ускорит процесс присвоения статуса граждан детям иммигрантов, сообщает AP. В четверг, 5 октября, к протестам присоединился министр инфраструктуры и транспорта Италии Грациано Дельрио. 

В петиции говорится, что они осуждают "парадокс необходимости преподавания студентам теорий гражданства и конституции", поскольку многие "никогда не получат ни гражданства, ни права на голосование в выборах". 

Как сообщает Corriere Della Sera, закон помимо Дельрио поддержали заместители госсекретаря Делла Ведова и Анджело Ругетти, а также сотни сенаторов и депутатов, в том числе сенатор Луиджи Манкони, председатель Комитета по правам человека. 

По словам Манкони, депутаты начнут голодовку вместе с гражданами, выступающими за этот "разумный закон". Более 900 учителей итальянских школ также поддержали эту меру. 

Мигранты в Италии активно отстаивают свои права. В августе около сотни беженцев заняли одну из центральных площадей в Риме в знак протеста против ущемления их прав на бесплатное жилье. 

Все эти трения происходят на фоне попыток итальянских властей сократить и контролировать миграционный поток из Ливии. К настоящему моменту на Апеннины по морю прибыли более 90 тысяч человек, преимущественно выходцев из африканских государств, которые не подпадают под статус беженцев. В последние недели благодаря сотрудничеству с ливийскими представителями число прибывающих несколько снизилось. Рим давно заявляет, что резервы для приема мигрантов исчерпаны.

Между тем, миллионы детей в странах с низким и средним уровнем дохода на душу населения тоже сталкиваются с перспективой упущенных возможностей и получения низкой заработной платы во взрослой жизни, поскольку начальные и средние школы не могут дать им необходимые инструменты для того, чтобы добиться успеха в жизни. Об этом говорится в докладе Всемирного банка "Обучение: как реализовать потенциал системы образования".

Исследователи констатировали кризис образования по всему миру, отметив, что некачественное школьное обучение не просто потерянные возможности для развития, но также большая несправедливость для детей и молодежи.

Без образования невозможно решить задачу по ликвидации бедности и создать базис для процветания всех слоев населения. Несмотря на то, что дети в развивающихся странах стали проводить в школе больше времени, миллионы детей не умеют читать, писать и выполнять элементарные математические действия. В итоге кризис обучения усугубляет социальные проблемы. Лишь качественное образование гарантирует молодым людям занятость, хороший заработок, здоровье и жизнь в достатке, а также способствует социальной сплоченности.

25% лучших учеников в странах со средним доходом, среди них и Россия, оказались бы среди 25% отстающих в странах с высоким доходом, приводит газета "Ведомости" положение из доклада. В Перу, например, половина второклассников не смогли прочесть простейшие слова, половина третьеклассников в Никарагуа - сложить пять и шесть. 

Новости по теме:

В Каталонии объявлена забастовка 

Акулы империализма предупредили о кризисе школьного образования во всем мире

Низкооплачиваемая профессия учителя и уважения не вызывает в буржуазном расеянском обществе



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая форма правления в России на ваш взгляд является наилучшей?:
Результаты
Интернет-ТВ
Каталония хочет выйти из королевства и стать республикой
Каталония хочет выйти из королевства и стать респу...
02.10.2017
В.Жуковский: спасет ли криптовалюта российских воров?
В.Жуковский: спасет ли криптовалюта российских вор...
06.10.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Главбуха "Седьмой студии" за хорошие показания на Серебренникова переведут под домашний арест (0)
Итальянские учителя и парламентарии проводят голодовку, борясь за права детей мигрантов (0)
У свежего главы Дагестана обнаружены "борзые щенки" в квартире зятя (1)
Россия вышла на первое место в Европе по уровню смертности мужчин до 65 лет (8)
Генштаб подсчитывает, сколько украинцев еще можно было бы потерять (4)
Так к чьим мощам припадали россияне? (9)
21 погибший на переезде в Петушках (3)
К назначению нового орловского губернатора и сущности оппозиции в России (3)
Почему Роскомнадзор за наши деньги ограничивает наши конституционные права? (19)
Выселение будет изучаться. Или пропавшая память чиновников (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: В.Жуковский: спасет ли криптовалюта российских воров?
Максим Калашников Максим Калашников: М.Калашников: о текущих делах
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: После Каталонии
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Нобелевский по литературе
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Они прошли
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss