Итальянские учителя и парламентарии проводят голодовку, борясь за права детей мигрантов

В Италии сотни итальянских учителей объявили голодовку, требуя от парламента принятия закона, который ускорит процесс присвоения статуса граждан детям иммигрантов, сообщает AP. В четверг, 5 октября, к протестам присоединился министр инфраструктуры и транспорта Италии Грациано Дельрио.

В петиции говорится, что они осуждают "парадокс необходимости преподавания студентам теорий гражданства и конституции", поскольку многие "никогда не получат ни гражданства, ни права на голосование в выборах".

Как сообщает Corriere Della Sera, закон помимо Дельрио поддержали заместители госсекретаря Делла Ведова и Анджело Ругетти, а также сотни сенаторов и депутатов, в том числе сенатор Луиджи Манкони, председатель Комитета по правам человека.

По словам Манкони, депутаты начнут голодовку вместе с гражданами, выступающими за этот "разумный закон". Более 900 учителей итальянских школ также поддержали эту меру.

Мигранты в Италии активно отстаивают свои права. В августе около сотни беженцев заняли одну из центральных площадей в Риме в знак протеста против ущемления их прав на бесплатное жилье.

Все эти трения происходят на фоне попыток итальянских властей сократить и контролировать миграционный поток из Ливии. К настоящему моменту на Апеннины по морю прибыли более 90 тысяч человек, преимущественно выходцев из африканских государств, которые не подпадают под статус беженцев. В последние недели благодаря сотрудничеству с ливийскими представителями число прибывающих несколько снизилось. Рим давно заявляет, что резервы для приема мигрантов исчерпаны.

Между тем, миллионы детей в странах с низким и средним уровнем дохода на душу населения тоже сталкиваются с перспективой упущенных возможностей и получения низкой заработной платы во взрослой жизни, поскольку начальные и средние школы не могут дать им необходимые инструменты для того, чтобы добиться успеха в жизни. Об этом говорится в докладе Всемирного банка "Обучение: как реализовать потенциал системы образования".

Исследователи констатировали кризис образования по всему миру, отметив, что некачественное школьное обучение не просто потерянные возможности для развития, но также большая несправедливость для детей и молодежи.

Без образования невозможно решить задачу по ликвидации бедности и создать базис для процветания всех слоев населения. Несмотря на то, что дети в развивающихся странах стали проводить в школе больше времени, миллионы детей не умеют читать, писать и выполнять элементарные математические действия. В итоге кризис обучения усугубляет социальные проблемы. Лишь качественное образование гарантирует молодым людям занятость, хороший заработок, здоровье и жизнь в достатке, а также способствует социальной сплоченности.

25% лучших учеников в странах со средним доходом, среди них и Россия, оказались бы среди 25% отстающих в странах с высоким доходом, приводит газета "Ведомости" положение из доклада. В Перу, например, половина второклассников не смогли прочесть простейшие слова, половина третьеклассников в Никарагуа - сложить пять и шесть.

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