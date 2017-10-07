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Московский листок

Банкротство завода и невыплаты зарплаты длиной в год

Опубликовано 07.10.2017 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

протест рабочие
Банкротство завода и невыплаты зарплаты длиной в год

5 октября 2017 года работники Серпуховского Лифтостроительного Завода собрались у районной администрации. Причины, которые собрали трудящихся, предельно просты - банкротство завода и невыплаты зарплаты длиной в год.

Следует отметить, что пока СЛЗ стоит (как бы в виду банкротства), а работники сидят без денег, его руководство построило в Кировской области аналогичный завод и уже набирает на него сотрудников.

В Уголовном кодексе такие коммерческие подвиги называются мошенничеством и умышленным банкротством. Однако правоохранители, извещенные рабочими о данном факте, бездействуют. Не особо шевелятся и судебные приставы, несмотря на наличие судебного решения о необходимости выдать зарплату рабочим.

И вот рабочие, пресса собрались перед Администрацией. После оформления пропусков их, всё-таки, пригласили в актовый зал, а потом объявили, что глава района, Александр Шестун, сейчас в отпуске, все заместители тоже в отъезде, поэтому они, рабочие, могут только записаться на будущий приём и идти по домам.

Записаться на приём рабочие не отказались (приём назначили на 12 октября), а вот идти по домам в данной ситуации им показалось неправильным. Люди начали скандировать, коллективно требовать, чтобы кто-то уже сейчас смог ответить на ряд вопросов, остро стоящих перед заводчанами уже почти год.

Некоторое время чиновники это терпели, затем к протестующим вышла Рохлова Елена Георгиевна, зам. начальника отдела здравоохранения и социально-трудовых отношений.

Она сообщила, что 10 октября вопрос будет решаться на региональном уровне. Состоится встреча с участием представителей банков, ресурсоснабжающих организаций, инспекции по труду, на которой будет решаться вопрос погашения задолженности и пуска завода.

Рабочим хотелось бы верить, что это так, что их проблемы, действительно, будут решены. Но обещания они уже неоднократно получали, в том числе, и от Шестуна, а вот зарплаты они не видят уже как год.

Следующий сход назначен в Администрации на 12 октября (в 16-00). Именно на это время их записали на приём. Рабочие твердо намерены беспокоить чиновников и правоохранителей до окончательного решения своей проблемы.



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