Главбуха "Седьмой студии" за хорошие показания на Серебренникова переведут под домашний арест

Следствие предлагает заменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой, признавшей вину в хищении средств культурного проекта "Платформа" и давшей показания на других фигурантов дела, в том числе режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

По ее словам, в суд поступило ходатайство следственных органов об изменении меры пресечения в отношении обвиняемой. Она добавила, что суд рассмотрит это ходатайство уже сегодня, 6 октября. По данным ТАСС, ходатайство будет рассмотрено Басманным судом в 12:30.

Масляева была арестована в мае этого года. Ее обвинили в причастности к хищению 200 млн рублей руководством компании "Седьмая студия". Позднее по этому же делу были арестованы экс-директор театра "Гоголь-центр" и бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский и бывший гендиректор организации Юрий Итин.

В августе Масляева, которая заключила сделку со следствием, признала вину в хищении средств культурного проекта "Платформа" и дала показания на других фигурантов дела, среди которых художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников.

Малобродский и Масляева находятся под арестом, а Итин и Серебренников - под домашним арестом. Свою вину никто из обвиняемых, кроме Масляевой, не признает

Еще одной фигуранткой дела является Екатерина Воронова. Она была исполнительным продюсером спектакля "Сон в летнюю ночь", который, по версии следствия, был оплачен, но не поставлен. Местонахождение Вороновой неизвестно. Она объявлена в международный розыск. 28 сентября Басманный суд Москвы заочно арестовал Воронову сроком на два месяца.

В конце сентября Следственный комитет приступил к допросу актеров "Гоголь-центра". Всего планируется допросить не менее 100 человек. Актерам задают вопросы об их участии в спектаклях проекта "Платформа", в том числе в постановке "Сон в летнюю ночь". Также их спрашивают об условиях контрактов и их исполнении.

В поддержку Серебренникова ранее выступали многие деятели культуры. Однако президент РФ Владимир Путин заявил, что у следствия есть к Серебренникову вопросы по законности расходования бюджетных средств.

"По версии следствия, лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации АНО "Седьмая студия" с 2011-го по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей, выделенных государством в соответствии с Постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства РФ. Фигурантами уголовного дела являются бывший главный бухгалтер АНО "Седьмая студия" Нина Масляева и бывший директор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин, в отношении которых судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. 19 июня в качестве подозреваемого задержан бывший генеральный продюсер АНО "Седьмая студия" Алексей Малобродский. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Юрий Ирин и Нина Масляева были задержаны в конце мая. Так как театральная труппа "Седьмая студия" была создана Кириллом Серебренниковым на основе собственного актерско-режиссерского курса в школе-студии МХАТ, то обыски прошли и у режиссера дома. Всего же обыски были проведены по 17 адресам, и не только в Москве.

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