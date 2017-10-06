Рада и рада бы "реинтегрировать" ДНР и ЛНР, но "агрессор" не позволяет

Рада в первом чтении приняла президентский законопроект о реинтеграции Донбасса и признании России агрессором, сообщает УНИАН. Проект закона поддержали 233 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Во время голосования в первом чтении из текста законопроекта было убрано положение, где в первоначальном варианте упоминались минские договоренности. Теперь вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу, уточняет РИА "Новости".

Проектом закона определяется, что временная оккупация Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях является нелегитимной и не создает для РФ никаких территориальных прав.

Деятельность вооруженных сил и других военных формирований России и оккупационной администрации РФ противоречит нормам международного гуманитарного права, является незаконной, а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает правовых последствий.

В законопроекте указывается, что целью госполитики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях является, в частности, освобождение этих территорий и восстановления конституционного порядка на них; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, пострадавших в результате российской агрессии.

Согласно закону непосредственное руководство военными силами и средствами в Донбассе возлагается на Объединенный оперативный штаб ВС Украины. Сейчас его осуществляет штаб антитеррористической операции, который подконтролен Службе безопасности Украины, что ограничивает возможность применения армии, отмечает РИА "Новости".

В самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках заявили, что закон полностью противоречит минским договоренностям.

В сессионный зал бросили дымовую шашку

Между тем после голосования за президентский законопроект об обеспечении суверенитета Украины над Донбассом была брошена дымовая шашка, сообщает "Интерфакс". На тот момент депутаты у трибуны обсуждали законопроект о продлении закона об особом местном самоуправлении ОРДЛО. Позднее внефракционный депутат Юрий Левченко признался, что это он зажег дымовую шашку.

"Я сейчас, чтобы не было никаких спекуляций от президиума, чтобы не было никаких спекуляций и никого не обвиняли, - я заявляю официально с трибуны Верховной Рады и беру на себя ответственность, что дымовую шашку ту зажег я. Считаю, что я сделал правильно, поэтому я бы этот парламент сжег, чтобы он не делал то, что он делает", - заявил Левченко.

Он выразил возмущение тем, что парламент совершает "антиконституционные вещи", и хочет, чтобы депутаты не нарушили присягу и "не издевались над украинским народом". "Поэтому так - я эту шашку зажег и зажгу еще много раз, чтобы не было этих предателей здесь", - пообещал Левченко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект N7163 о признании ДНР и ЛНР "территориями, временно оккупированными Россией", 4 октября. При этом изначально в проекте говорилось, что "при осуществлении органами государственной власти Украины, их должностными лицами политико-дипломатических мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы Украины обеспечивается приоритетность выполнения безопасности положений минского протокола от 5 сентября 2014 года, минского меморандума от 19 сентября 2014 и "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 года с целью создания необходимых условий для политического урегулирования в соответствии с нормами и принципами международного права и законодательства Украины".

Доклад Матиоса

В Донбассе находится российская военная группировка, равная по мощи армиям европейских стран - членов НАТО, заявил 2-го октября главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его словам, в настоящее время в регионе базируется 11 тысяч россиян. Три тысячи из них являются кадровыми военными, заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

В частности, по словам Матиоса, в Донбассе находятся две батальонно-тактические группы и одна ротно-тактическая группа. "Батальонно-тактическая группа 333-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной бригады с постоянным местом дислокации в городе Иваново РФ, а сейчас находится в городе Донецк. Вторая батальонно-тактическая российская группа - 20-я отдельная мотострелковая бригада 49-й армии с постоянным местом дислокации город Ставрополь Южного военного округа, сейчас находится в городе Снежном. Ротно-тактическая группа - город Новороссийск", - заявил главный военный прокурор. На вооружении данных группировок находится "почти 200 танков, 400 боевых бронированных машин, 140 единиц артиллерии и новейшие образцы зенитно-ракетных комплексов".

Также на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик находятся российская десантно-штурмовая бригада, которая базируется в городе Луганск, 155-я бригада морской пехоты с дислокацией во Владивостоке и 61-я бригада морской пехоты из города Спутник Мурманской области.

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