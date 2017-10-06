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Московский листок

Рада и рада бы "реинтегрировать" ДНР и ЛНР, но "агрессор" не позволяет

Опубликовано 06.10.2017 в разделе комментариев 9

украина днр лнр рада евромайдан
Рада и рада бы "реинтегрировать" ДНР и ЛНР, но "агрессор" не позволяет

Рада в первом чтении приняла президентский законопроект о реинтеграции Донбасса и признании России агрессором, сообщает УНИАН. Проект закона поддержали 233 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. 

Во время голосования в первом чтении из текста законопроекта было убрано положение, где в первоначальном варианте упоминались минские договоренности. Теперь вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу, уточняет РИА "Новости". 

Проектом закона определяется, что временная оккупация Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях является нелегитимной и не создает для РФ никаких территориальных прав.

Деятельность вооруженных сил и других военных формирований России и оккупационной администрации РФ противоречит нормам международного гуманитарного права, является незаконной, а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает правовых последствий. 

В законопроекте указывается, что целью госполитики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях является, в частности, освобождение этих территорий и восстановления конституционного порядка на них; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, пострадавших в результате российской агрессии. 

Согласно закону непосредственное руководство военными силами и средствами в Донбассе возлагается на Объединенный оперативный штаб ВС Украины. Сейчас его осуществляет штаб антитеррористической операции, который подконтролен Службе безопасности Украины, что ограничивает возможность применения армии, отмечает РИА "Новости". 

В самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках заявили, что закон полностью противоречит минским договоренностям. 

В сессионный зал бросили дымовую шашку 

Между тем после голосования за президентский законопроект об обеспечении суверенитета Украины над Донбассом была брошена дымовая шашка, сообщает "Интерфакс". На тот момент депутаты у трибуны обсуждали законопроект о продлении закона об особом местном самоуправлении ОРДЛО. Позднее внефракционный депутат Юрий Левченко признался, что это он зажег дымовую шашку. 

"Я сейчас, чтобы не было никаких спекуляций от президиума, чтобы не было никаких спекуляций и никого не обвиняли, - я заявляю официально с трибуны Верховной Рады и беру на себя ответственность, что дымовую шашку ту зажег я. Считаю, что я сделал правильно, поэтому я бы этот парламент сжег, чтобы он не делал то, что он делает", - заявил Левченко. 

Он выразил возмущение тем, что парламент совершает "антиконституционные вещи", и хочет, чтобы депутаты не нарушили присягу и "не издевались над украинским народом". "Поэтому так - я эту шашку зажег и зажгу еще много раз, чтобы не было этих предателей здесь", - пообещал Левченко. 

Напомним, президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект N7163 о признании ДНР и ЛНР "территориями, временно оккупированными Россией", 4 октября. При этом изначально в проекте говорилось, что "при осуществлении органами государственной власти Украины, их должностными лицами политико-дипломатических мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы Украины обеспечивается приоритетность выполнения безопасности положений минского протокола от 5 сентября 2014 года, минского меморандума от 19 сентября 2014 и "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 года с целью создания необходимых условий для политического урегулирования в соответствии с нормами и принципами международного права и законодательства Украины".

Доклад Матиоса

В Донбассе находится российская военная группировка, равная по мощи армиям европейских стран - членов НАТО, заявил 2-го октября главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его словам, в настоящее время в регионе базируется 11 тысяч россиян. Три тысячи из них являются кадровыми военными, заявил он в эфире телеканала "112 Украина". 

В частности, по словам Матиоса, в Донбассе находятся две батальонно-тактические группы и одна ротно-тактическая группа. "Батальонно-тактическая группа 333-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной бригады с постоянным местом дислокации в городе Иваново РФ, а сейчас находится в городе Донецк. Вторая батальонно-тактическая российская группа - 20-я отдельная мотострелковая бригада 49-й армии с постоянным местом дислокации город Ставрополь Южного военного округа, сейчас находится в городе Снежном. Ротно-тактическая группа - город Новороссийск", - заявил главный военный прокурор. На вооружении данных группировок находится "почти 200 танков, 400 боевых бронированных машин, 140 единиц артиллерии и новейшие образцы зенитно-ракетных комплексов". 

Также на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик находятся российская десантно-штурмовая бригада, которая базируется в городе Луганск, 155-я бригада морской пехоты с дислокацией во Владивостоке и 61-я бригада морской пехоты из города Спутник Мурманской области.  

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Три тысячи кадровых военных из РФ в ДНР способны воевать как несколько армий, уверен Матиос



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Всего комментариев к статье: 9
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Мысли вслух
ХХХ написал 06.10.2017 16:42
Ну, что, все правильно! Несколько, правда, удивляют сильно заниженные требования Верховной Рады о выводе российских войск из ЛНР и ДНР. А из других мест, что, выводить получается эти кацапские войска не надо? Вон у нас гастроном оккупировала российская третья воздушно-подземная бригада с местом постоянной дислокации в пивном баре в г.Тула! Эти, что, пусть остаются? Нет! Выводить, так выводить! Необходимо составить перечень ВСЕХ МЕСТ, нагло оккупированных российскими войсками, как то: остров Пасхи, Канарские острова, Мадагаскар и прочие. И требовать, чтобы они свои войска оттуда вывели. А если там нет российских войск, как, например, на востоке Украины, пусть введут и затем с позором ВЫВЕДУТ. Только так! Никакой пощады агрессору! В чем дело? Есть же уже мировой опыт со стиральным порошком в пробирке. Забыли?
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За весь мир с наме, агрессии, оккупации, контрибуции
Александр ДВ написал 06.10.2017 16:39
Свидомых ЕС нах уже не впервой посылает с селянскими понятиями о конституциях, войнах, законах: https://ru-polit.livejournal.com/13251979.html
Вскоре без брезгливой гримасы уже и слушать за "страдания" францюватых не будут
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объясните, дорогая редакция!
не пишите глупости написал 06.10.2017 16:32
Дорогая редакция, пишу к вам с просьбой объяснить мне, непонимающему, о какой такой резолюции ООН идет речь в этом месте: "Теперь вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу"?
Насколько я знаю, совбез ООН никаких резолюций по Донбассу не принимал. Что Верховная Рада имела в виду?
Не связано ли это со вторжением межгалактических сил инопланетян?
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(без названия)
Пока Россия агрессор написал 06.10.2017 16:13
Санкции сняты не будут. При этом безмолствие российского народа позволяет Путину и далее делать свое антироссийское дело. Жить можно и при лучине. Потому что подняться российской экономике санкции не дадут.
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Даешь Советский Крым!!!
Лис написал 06.10.2017 15:59
Крым молодца! Послать в жопу банду Вальцмана и его пушечное мясо-это правильно.
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С этого дня о минских соглашениях можно забыть
не пишите глупости написал 06.10.2017 15:54
Значит, с сегодняшнего дня РФ оккупирует ОРДЛО, так как закон обратной силы не имеет. До сегодняшнего дня РФ не оккупировала ОРДЛО, так как там проводилась АТО, а не ВОВ по освобождению части Украины от оккупантов.
При обсуждении это нужно учитывать. Если речь будет идти о событиях до 6 октября 2017 - однозначно ополченцы и АТО.
Очевидно, РФ спешно, за 1 ночь на 6 октября 2017, ввела свои войска в ОРДЛО, так что парламент Украины срочно принял такой закон, чтоб всем было понятно. Спасибо парламенту Украины, он очень оперативно действует и он очень умный.
Однако, сказав А, придется сказать и Б. Иначе - преступное бездействие.
И нужно подождать ответа на этот закон от РФ. Действительно, если ее обвинили в агрессии, что равнозначно объявлению войны, должна быть какая-то реакция? Или опять какой-то Песков отшутится, а Путин скажет, что это внутреннее дело Украины? А если реакции не будет, значит согласны, что оккупанты.
С этого дня о минских соглашениях и переговорах можно забыть, все, они перечеркнуты.
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(без названия)
е--нот написал 06.10.2017 15:54
И Крым россия оккупировала только по тому, что боится появления новой Поклонской
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(без названия)
Лис написал 06.10.2017 15:29
Пукан и его "зеленые человечки" находятся там только потому что боятся появление второго Мозгового.Вот кто был реальным пацаном.А так Пукан с Сурковым просто сдристнут и все сольют но никогда не вступят в траблы с НАТО.У них и так земля под ногами горит.
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(без названия)
Дмитрий г Запорожье.. написал 06.10.2017 15:28
Ну то,что кацапорылые т.вари начали против Украины захватническую войну захватив Крым и часть Донбаса никто ни в мире ни в Украине не сомневается.Если мы в Украине захотим уничтожить кацапорылую м.разь в Донбасе,или как говорят в ЕС..окончательно решить кацапский вопрос в Донбасе...,то нам и двух дней хватит,для зачистки Донбаса и повешения Захарченко и Плотницкого головой вниз,как Муссолини.Но зачем же нам своих людей подставлять?Да и Донбаса с Крымом уже нам мало.Нам,как и всему прогрессивному человечеству нужно полностью решить вопрос с закрытием проекта кацапомойка по образу и подобию 3 Рейха и СССР.
Вот этим мы в Украине и весь мир занимается.Сегодня масквааабад эвакуируют ну и т.д.В этот раз пощады кацапорылой нечисти,подобно тому,как это было в 1991 г.,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацап может стать человеком не будет.Уж слишком дорого обходятся человечеству плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие от этого манией величия.Да и наши сирийские союзники прекрасно помогают на в ..окончательном решении кацапского вопроса...так что если кто из кацапорылых макак бежит из Донбаса и Крыма в Сирию,то милости просим.
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