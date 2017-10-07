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Московский листок

Кульминация в России наступит очень скоро

Опубликовано 07.10.2017 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 2

сша рф ес
Кульминация в России наступит очень скоро

Автор не любит скороспелые прогнозы. Впрочем, как и многие читатели. Но не надо бросаться и в другую крайность – молчать, когда мысли выходят логичными более или менее.

То есть, когда наши «политологи» хоронили США в «тучные нулевые», автор молчал. А когда оные приутихли, укачавшись на нынешних кризисных горках– вполне возможно, что у Штатов не будет другого шанса для реинкарнации мирового лидерства в связи с выборами российского президента уже никогда; и тогда или пан – или пропал. И если последнее – конец лидерства будет не за горами уже без болтовни.

***

Трамп даже личностно может оказаться хуже Клинтон. Сломленный человек еще подлее; а то, что Трампа обломали, - забыт и протекционизм, и отмена «Obamacare», и постройка стены с Мексикой и так далее, – это железный факт. То есть, никто не спорит о приоритете экономики и о чем ниже - но личностный фактор и может стать детонатором.

Но все же об экономике. Не надо семи пядей во лбу, чтобы понимать, что дальнейшая мировая специализация и кооперация в силу растущих производительных сил может быть или в форме тоталитарной кластеризации, или демократической. Ничего третьего не дано в силу диалектического единства и борьбы противоположностей. Тоталитарная кластеризация, ясен пень, выгодна Штатам, чтобы быть на вершине пирамиды и производить самые высокотехнологичные вещи с высокой добавленной стоимостью; а остальные поставляли бы сырье, полуфабрикаты в лучшем случае и так далее. Да, тогда научно-техническая революция опять и снова возможна до такой степени, что можно удешевить многие товары даже для потребителей со средними доходами и с широким спросом и растущим рынком отсюда.

Но возможна – ну, очень возможна - и относительно демократическая кластеризация, когда, к примеру, образуются четыре региона в виде Евросоюза и Ко, России и Ко, Китая и Ко и США и Ко, – и которые договариваются между собой о мировой специализации и кооперации более-менее на равных опять-таки с растущим рынком. Кстати, даже стартовая площадка для этого уже существует в виде ООН, Международного валютного фонда и тому подобное – почему и отчего между Штатами и большими игроками уже началась возня по этой теме в виде всяческих идей реформирования. Реформирование-то нужно, кто ж спорит – только вопрос, в какую пользу. Похоже, стороны готовят почву под свои проекты уже сейчас.

Но имеется важный нюанс в поднятом аспекте, и весьма. Россия-Китай-Евросоюз могут и потянуть резину, так как дело идет – медленно или быстро, но идет – к укреплению этой тройки и ослаблению Вашингтона за счет роста госдолга последнего в том числе. И даже если в любой стране «тройки» произойдут какие-либо кризисы, но не доведенные до развала типа Украины – то что не убивает, то закаляет наподобие недавней истории с санкциями и контра. То есть, в итоге, огромные природные ресурсы России вкупе с человеческими ресурсами Китая и тесно связанным с ними Евросоюзом скажутся в положительную сторону необратимо.

Поэтому Штаты вынуждены спешить. У них нет другого выхода, как у Наполеона, перешедшего Неман. Надо действовать быстро, пока армии Барклая, Багратиона и Тормасова (тоже тройки, аж метафорично получилось) не соединились. И лучший повод, чем выборы российского президента – трудно найти. А когда еще-то?!... Все-таки Россия является слабым звеном в означенной упряжке; но, если Путин получит мандат, у него не будет иного выхода, чтобы выжить в третьей волне кризиса, как перебить «пятую колонну» и забрать ее ресурсы. По крайней мере, шансы для победы-корректировки «силовиков-патриотов» над «либералами» будут велики с легитимностью еще одного срока. И тогда все – поезд уйдет окончательно. Да, кстати, тогда и Евросоюз может сломаться насчет санкций из-за безнадеги.

Поэтому или сейчас – или никогда. А козыри у Вашингтона следующие. Первое – «пятая колонна» пока еще в целости и сохранности. Второе – обрезка СВИФТа, Визы с Мастеркард и так далее по части интернета, что весьма не хухры-мухры. Третье – наступление Порошенко на Донбасс. Под это дело и «реинтеграция», хотя торг идет бешеный. А под эту сурдинку можно и НАТО взбаламутить вплоть до конфликта с каким-нибудь эстонским солдатом и далее по схеме «благородный морпех спасает Европу от ужасного русского медведя». Четвертое – отъем зарубежных активов и заморозка трежериз; и насчет первого можно надавить таким образом не только на «либералов», но и на часть «силовиков». И пятое – на короткий срок и цены на нефть можно обрушить путем контроля над сырьевыми биржами. Да, это дело недешевое – но если все продумать и ради «великой цели», то вполне возможное. Если подумать еще лучше, можно найти и шестое-седьмое типа наступления «бармалеев» в Сирии уже с мощной поддержкой, но общая канва ясна уже сейчас. То есть, на базе этих событий объявить выборы нелегитимными; Путина назвать вторым Саддамом; обложить страну со всех сторон санкциями с поддержкой «своих» в ООН; перекрыть продажу хлеба-леса-металла-золота; и разрушительные тенденции не заставят себя долго ждать. «Тройка» и демократическая мировая кластеризация накрываются медным тазом.

***

Итого – а почему это невозможно-то?!.. Что, янки такие дураки – и не умеют смотреть хотя бы на десять лет вперед?!.. Несерьезно. А если так смотреть – чего тянуть кота за хвост?!..

То есть, никто не говорит, что Путин со своими братками гений. Ни в коем случае! В частности, никто не говорит, что в России нет кризисного состояния. Таковое, несомненно, существует – но если оное НЕ БУДЕТ ДОДАВЛЕННЫМ, НЕ БУДЕТ УСИЛЕННЫМ, НЕ БУДЕТ РЕЗОНАНСНЫМ по типу Украины – тогда что не убивает, то закаляет. Если не забиваешь гол ты, забивают тебе. Тогда антикризисные меры даже через пень-колоду укрепят российскую экономику рано или поздно, и с большими природными ресурсами уже Россия перейдет в наступление вкупе с Евросоюзом и Китаем. И что здесь нелогично?!... Поэтому, когда там выборы-то, в марте?!...



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Всего комментариев к статье: 2
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RE
N-o-r-d-MAN написал 07.10.2017 01:31
Тогда антикризисные меры даже через пень-колоду укрепят российскую экономику рано или поздно, и с большими природными ресурсами уже Россия перейдет в наступление вкупе с Евросоюзом и Китаем. И что здесь нелогично?!... Поэтому, когда там выборы-то, в марте?!...
==============
МалыШ - уточните, про какие такие "природные ресурсы" Вы балакаете?
Что в них "большого", где они, и какова их себестоимость?
Вы их вообще когда-нибудь в глаза-то видели?
Перейдите от ПУСТОСЛОВИЯ к конкретным фактам и численным значениям.
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RE
N-o-r-d-MAN написал 07.10.2017 01:26
Но имеется важный нюанс в поднятом аспекте, и весьма. Россия-Китай-Евросоюз могут и потянуть резину, так как дело идет &#8211; медленно или быстро, но идет &#8211; к укреплению этой тройки и ослаблению Вашингтона за счет роста госдолга последнего в том числе. И даже если в любой стране &#171;тройки&#187; произойдут какие-либо кризисы, но не доведенные до развала типа Украины &#8211; то что не убивает, то закаляет наподобие недавней истории с санкциями и контра. То есть, в итоге, огромные природные ресурсы России вкупе с человеческими ресурсами Китая и тесно связанным с ними Евросоюзом скажутся в положительную сторону необратимо.
================
Какой-же Вы глупый.
Мир устроен совершенно иначе.
А Ваш фееричный довод вида...
++++++
не надо бросаться и в другую крайность &#8211; молчать, когда мысли выходят логичными более или менее.
++++++
...по своей сути является обращение психа к потенциальному психиатру.
ЗЫ: я огорчу Вас, малыШ - у нормальных людей нет Вашего колхоз-коллективного-сознания. Нормальные люди сами мыслят и сами говорят. Если есть что сказать, и если есть на то воля (или жалость к Вам подобным носителям колхоз-сознания).
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