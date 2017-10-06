Мединский так перенервничал из-за ухода Пожигайло, что госпитализирован

Владимир Мединский госпитализирован. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Пресс-служба министра пока никаких комментариев не сделала, сообщается на сайте радиостанции. Диагноз не уточняется.

В Министерстве культуры на звонки никто не отвечает, в Российском военно-историческом обществе, учредителем которого является Мединский, агентству Znak заявили, что не в курсе ситуации.

Источник "Ведомостей", близкий к администрации президента, сообщил, что Мединского в ближайшие месяцы могут лишить поста главы Минкультуры и что у министра немало противников в Кремле. Мединский в тот же день заявил РИА "Новости", что ему некогда следить за сообщениями о его предполагаемой отставке из-за лишения ученой степени: "Много работы, некогда", - ответил он.

Перед этим 2 октября экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории большинством голосов рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. Из 21 за лишение Мединского степени проголосовали 17 ученых, трое были против, один воздержался.

На 20 октября намечено заседание президиума, который может утвердить эту рекомендацию. Воздержавшимся был председатель экспертного совета ВАК - член-корреспондент РАН Павел Уваров. Он выступил в защиту министра, заявив, что ученая степень получена им с соблюдением формальной процедуры и отмене не подлежит.

Это первый случай, когда профессионалы сочли нужным лишить степени действующего министра. В то же время в Кремле заявили, что не считают скандал вокруг Мединского поводом для системных преобразований в сфере образования.

От редакции: Тут надо бы прояснить причины таких психозов и ажиотажей. Во-первых, по факту громкого хлопка дверью, который произвёл некто Пожигайло - надо бурно радоваться, а не печалиться. Это был как раз тот самый реакционер, который и суфлировал министру ещё до получения портфеля министра самую яростную регрессную, реакционерскую, позолоченную чушь. Однако болтовня этого классика-реакционера потихоньку стала воплощаться, и вот уже на Поклонной горе, которая принципиально являлась мемориалом именно и только Великой Победы в войне 1941-1945 гг, появился памятник Первой мировой, то есть Империалистической - хотя, никакой победы там Россия в компании Антанты не одержала. Это что ещё за контрапункт такой? Я спорил с Мединским об этом в 2009-м, как-то пытался вернуть его к рацио... однако суфлёр его, видимо, твёрдо стоял на своём: в Первой мировой Романовская империя почти победила, а вот большевики-то и эсэры помешали. Тогда это было бла-бла, как говорится - но вот, посмотрите, как оно пафосно воплотилось на Поклонной... Это раз.

Два: памятник Столыпину у "белого дома", вставший принципиально на место памятника Павлику Морозову, свергнутому контрреволюцией 1991-го - это тоже итог суфлирований и радений Пожигайло. Памятник создателю кулачества как класса на месте памятника борцу с кулачеством, пионеру георю - это бует покруче сколотых с ВС РСФСР серпов и молотов на фронтоне. Вот таким был министром Мединский - очень податливым в сторону реакции, имперского блефа, дореволюционного "идеала" царской Руси, которая везде побеждала, кабы не большевики... Пожигайло заигрался и завёл Мединского в тупик - откуда выход оказался в направлении реанимации. Ну, а лично мне хорошо знакомому писателю Полякову я в любом случае пожелаю на своём посту, на месте этой Пожигайлы, сделать всё радикально в иную сторону, поскольку низкопоклонство перед эксплуататорскими классами и романовскими порядками, столыпинскими вагонами на уровне Министерства - уже переборъ.

Дмитрий Чёрный, редактор, писатель