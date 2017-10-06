В Сирии аварийно присел не по своей воле российский Ми-28

Российский вертолет Ми-28 совершил в сирийской провинции Хама вынужденную посадку из-за неисправности, заявили в Минобороны РФ, скорректировав сообщение корреспондента немецкого издания Bild Бьорна Штрицеля о том, что боевики "Исламского государства" (запрещено в РФ) сбили российский вертолет близ сирийского города Шейх Хилаль в этой провинции.

О сбитом боевиками "ИГ" вертолете в Хаме Штрицель сообщил в своем Twitter.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию, сказав журналистам: "Министерство обороны является вашим собеседником по данному вопросу" (цитата по "Газете.Ru").

В Минобороны утверждают, что вертолет совершил вынужденную посадку из-за неисправности и не был атакован. "6 октября 2017 года в провинции Хама (Сирия) при выполнении задачи по сопровождению вертолета Ми-8 с военнослужащими российского Центра по примирению враждующих сторон совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности вертолет Ми-28", - цитирует сообщение ТАСС.

"Жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает. По докладу экипажа и после осмотра машины огневого воздействия по вертолету не было", - сказали в военном ведомстве, добавив, что экипаж был оперативно доставлен поисково-спасательной службой на аэродром, передает "Интерфакс".

Сегодня утром официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в Сирии под контролем ИГ* остается менее 10% территории.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что никакие российские военнослужащие, находящиеся в данный момент в Сирии, в плен к боевикам "Исламского государства" не попадали, то есть российское ведомство официально открестилось от двух россиян, попавших в плен.

А зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил о казни россиян Романа Заболотного и Григория Цуркану, которые, по сообщениям СМИ, попали в плен к боевикам "Исламского государства" (запрещено в РФ) на территории Сирии.

"Самое печальное, что на 99% Романа Заболотного уже нет в живых, как и второго пленного. Под видеозапись им подсовывали бумагу, с которой они должны были прочитать текст, отказаться от веры православной, отречься от Родины, принять ислам и вступить в ИГ. Они оказались верны православию и Родине до конца, за что были лишены жизни этими бандитами", - сказал Водолацкий, передает "Интерфакс".

Кроме того, депутат сообщил агентству, что ранее Заболотный настаивал на необходимости защищать ценности, которые разрушает ИГ в Сирии. Однако нужно разобраться, "действительно ли это он на видео", добавил российский парламентарий.

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