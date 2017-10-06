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Московский листок

В московских аэропортах очередная учебная тревога по вине "телефонных террористов"

Опубликовано 06.10.2017 в разделе комментариев 1

москва терроризм авиа телефон вокзалы
В московских аэропортах очередная учебная тревога по вине "телефонных террористов"

Об эвакуации трех аэропортов сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах, уточнив, что звонки поступили почти одновременно. Он сообщил, что злоумышленники дозвонились до аптеки в "Шереметьево", кафе во "Внуково" и бюро информации в "Жуковском". 

Проверка аэропорта "Внуково" на наличие взрывного устройства завершилась, угрозы не выявлено, сообщил ТАСС представитель аэропорта в 18:30. "До конца дня в аэропорту сохраняются усиленные меры безопасности", - отметил он. Тогда же в аэропорту "Шереметьево" сказали, что он работает в штатном режиме. Сообщение об угрозе взрыва поступило в аэропорт "Жуковский", однако эта информация также не подтвердилось. 

Проходит эвакуация гостиницы Marriott Grand Hotel на Тверской улице, сообшил тому же агентству другой информированный источник. По его словам, после поступившего сообщения о заложенном на территории отеля взрывном устройстве из здания началась эвакуация. Отель покинули более 100 человек. 

Также эвакуация прошла в двух вузах, колледже и двух общежитиях. С утра пятницы были "заминированы" 20 школ, детские сады и районные управы. 

Количество сообщений об угрозах взрыва в Москве в пятницу превысило 100, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Часть объектов уже проверена, угроза взрыва не подтвердилась, но сообщения о предполагаемом минировании продолжают поступать. 

По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах. 

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 10 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия. В МЧС подчеркивали, что эвакуации не связаны с какими-либо учениями. 

В спецслужбах звонки связывали с деятельностью то "Исламского государства", то телефонных террористов с Украины, цель которых - притупить внимание силовиков. Высказывалась также версия о хакерской группировке, атакующей из Брюсселя. 

Накануне директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что были установлены четверо россиян, которые с помощью IP-телефонии организовали звонки о ложном минировании в 50 регионах РФ. По его словам, они находятся сейчас за границей, но у них есть пособники в РФ. Ущерб от их действий только за первые дни составил более 300 млн рублей, отметил Бортников.

Тем временем в Путинской России появился совершенно новый вид терроризма - вороний. Так, 26 сентября Ельцин-центр в Екатеринбурге атаковали вороны. Как сообщает портал 66.ру, по невыясненным причинам птицы с высоты полета скидывая камни на стеклянную крышу атриума и музея первого президента России. В результате инцидента в президентском центре разбито несколько стекол. Руководитель пресс-службы Ельцин-центра Елена Волкова рассказала изданию, что сумму ущерба пока не подсчитали. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Дмитрий г Запорожье.. написал 06.10.2017 20:50
Ну так если бакланам можно разбивать в питере крышу "баклан арены",то почему в Екатеринбурге подобное нельзя воронам?
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