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Московский листок

У томского координатора движения "Открытая Россия" искали экстремистские книги

Опубликовано 06.10.2017 в разделе комментариев 0

либералы юкос охранка томск
У томского координатора движения "Открытая Россия" искали экстремистские книги

В Томске сотрудники правоохранительных органов задержали регионального координатора движения "Открытая Россия" Алексея Прянишникова по подозрению в хранении экстремистской литературы. После задержания он был доставлен в отдел полиции Советского района города, сообщается на официальном сайте организации. 

"Как только я отъехал от офиса, сразу же появилось четыре или пять экипажей ГИБДД и полицейская машина. Сотрудники подошли и сказали, что им пришла ориентировка якобы о нахождении у меня в машине экстремистской литературы", - рассказал сам Прянишников. 

При этом он подчеркнул, что томское отделение "Открытой России" никогда не заявляло о своем участии в акции сторонников оппозиционера Алексея Навального в Томске 7 октября. Несмотря на это, в нескольких транспортных компаниях Прянишникову сообщили о "запрете" выдавать посылки лицам из списка, в котором он находится под первым номером, подчеркнули в "Открытой России". 

Накануне, 5 октября, прошли обыски у сотрудников "Открытой России" и связанных с ними людей. Следователи в сопровождении бойцов СОБР пришли к главному редактору "Открытой России" Веронике Куцылло, системному администратору редакции Артему Миничу, родителям председателя одноименного движения Александра Соловьева, 18-летней дочери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина, менеджеру исполнительной дирекции движения Нине Алексе, исполнительному директору "Открытой России" Тимуру Валееву и бывшему сотруднику движения Николаю Левшицу. Также обыск прошел у политолога Станислава Белковского, участвовавшего в создании фильма "Открытой России" о главе Чечни Рамзане Кадырове "Семья". 

Следственный комитет объявил, что обыски прошли в рамках "дела ЮКОСа" 2003 года: следователи ищут свидетельства отмывания Михаилом Ходорковским денег, полученных преступным путем. В декабре прошлого года обыски по этому делу уже проходили у нескольких сотрудников "Открытой России" и в офисах движения в Москве и Санкт-Петербурге, а в феврале этого года следователи пришли к журналистке и правозащитнице Зое Световой. 

Основатель "Открытой России" Михаил Ходорковский связал обыски у сотрудников движения с приближающимся юбилеем президента Владимира Путина. Экс-глава ЮКОСа пообещал, что старания следователей не увенчаются успехом и не остановят деятельность организации.

Напомним, сотрудники Следственного комитета в четверг, 5 октября провели обыски по московским адресам сотрудников движения "Открытая Россия" и членов их семей в рамках "дела ЮКОСа" от 2003 года.

"5 октября около 6:30 утра следователи пришли с постановлением об обыске к главному редактору Открытой России Веронике Куцылло, к родителям председателя одноименного движения Александра Соловьева, к системному администратору редакции Артему Миничу и к дочери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина. Следственные действия проводятся в рамках "дела Юкоса" № 18/41-03", - говорится в сообщении на сайте организации.

Председатель "Открытой России" Александр Соловьев написал в Twitter об обыске у его родителей, отметив что учился в 8-м классе, когда было возбуждено дело ЮКОСа. 

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У сотрудников "Открытой России" проходят обыски по "делу ЮКОСа" 

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