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Московский листок

Минирование Москвы прошло успешно

Опубликовано 07.10.2017 в разделе комментариев 2

терроризм телефон
Минирование Москвы прошло успешно

Порядка 84 тысяч человек были эвакуированы в Москве после анонимных звонков о взрывных устройствах. Московская полиция за сутки проверила 85 объектов после звонков о минировании, всего звонки прошли по 130 объектам.

Были эвакуированы торговые центры "Тройка" на пересечении Верхней Красносельской и Третьего транспортного кольца, "Охотный ряд", "Атриум" и ТЦ МЕГА "Белая дача" в Подмосковье, Белорусский, Курский и Ярославский вокзалы. Также после анонимных звонков об угрозе взрыва были эвакуированы здания органов власти и школ в трех округах Москвы.

Новость, конечно, уже не слишком новая - звонки псевдотеррористов идут уже несколько недель. Поражает масштаб и объем ущерба - в течение дня эвакуировано людей на небольшой город, по самым скромным подсчетам убытки составили сотни миллионов рублей, а расходы "телефонных вредителей" при этом абсолютно копеечные. И как выясняется - никакого риска!

Интересно, а зачем устанавливаются эти дорогостоящие системы отслеживания, идентификации, записи и прослушивания, если "телефонные вредители" могут длительное время и совершенно нагло и открыто терроризировать целую страну? Хорошо, а если вот так позвонит настоящий террорист, заложивший настоящую бомбу, его тоже ни за что не поймают?

Ладно, а если, дождавшись, что специальные службы устанут день за днем эвакуировать десятки тысяч человек, в один непрекрасный день и в самом деле что-нибудь взорвут - это тоже пройдет совершенно безнаказанно?

Мне кажется, с такими бюджетами спецслужб, с такими раздутыми штатами могли бы работать и малость эффективней. А то как-то не чувствую я себя ни в какой степени защищенным...

Зато моими конституционными правами во имя борьбы с терроризмом нагло подтерлись, а потом выснилось, что совершенно напрасно - террористам это никак не мешает. А вот законопослушным гражданам мешает очень.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Гаврила написал 07.10.2017 01:52
Слушайте, ну что, все забыли что ли взрывы домов в 1999-мм? Ну ясно же, что без мешков с рязанским сахаром эти себя переназначить не смогут. Скажите спасибо, что они только звонками всех достают, ближе к выборАм я бы на месте москвичей и в метро старался бы не ездить особо.
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(без названия)
Макс Центральный написал 07.10.2017 01:45
Руино\Урино\Укропо-пидерчан рагульных необходимо искать. По типу диМандаСоса из Запорыша. Оружие держать -
очкуют, а тилипонами умеют - анально владеть.
Не, в натуре! Когда родился протоУринышь - еврей заплакал!!!
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