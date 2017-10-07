Минирование Москвы прошло успешно

Порядка 84 тысяч человек были эвакуированы в Москве после анонимных звонков о взрывных устройствах. Московская полиция за сутки проверила 85 объектов после звонков о минировании, всего звонки прошли по 130 объектам.

Были эвакуированы торговые центры "Тройка" на пересечении Верхней Красносельской и Третьего транспортного кольца, "Охотный ряд", "Атриум" и ТЦ МЕГА "Белая дача" в Подмосковье, Белорусский, Курский и Ярославский вокзалы. Также после анонимных звонков об угрозе взрыва были эвакуированы здания органов власти и школ в трех округах Москвы.

Новость, конечно, уже не слишком новая - звонки псевдотеррористов идут уже несколько недель. Поражает масштаб и объем ущерба - в течение дня эвакуировано людей на небольшой город, по самым скромным подсчетам убытки составили сотни миллионов рублей, а расходы "телефонных вредителей" при этом абсолютно копеечные. И как выясняется - никакого риска!

Интересно, а зачем устанавливаются эти дорогостоящие системы отслеживания, идентификации, записи и прослушивания, если "телефонные вредители" могут длительное время и совершенно нагло и открыто терроризировать целую страну? Хорошо, а если вот так позвонит настоящий террорист, заложивший настоящую бомбу, его тоже ни за что не поймают?

Ладно, а если, дождавшись, что специальные службы устанут день за днем эвакуировать десятки тысяч человек, в один непрекрасный день и в самом деле что-нибудь взорвут - это тоже пройдет совершенно безнаказанно?

Мне кажется, с такими бюджетами спецслужб, с такими раздутыми штатами могли бы работать и малость эффективней. А то как-то не чувствую я себя ни в какой степени защищенным...

Зато моими конституционными правами во имя борьбы с терроризмом нагло подтерлись, а потом выснилось, что совершенно напрасно - террористам это никак не мешает. А вот законопослушным гражданам мешает очень.

Анатолий Баранов