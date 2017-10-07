Запрос для Захаровой

Директору информации и печати МИД

официальному представителю МИДа России

М.В.Захаровой

Уважаемая Мария Владимировна!

28 сентября после переговоров с президентом Гвинеи Альфой Конде президент России В.В.Путин сделал заявление для прессы.

На нем он, в частности, проинформировал: «В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более 20 млрд. долларов» ( http://kremlin.ru/events/president/transcripts/55725 ).

Эта информация быстро распространилась по СМИ и соц.сетям и вызвала ряд вопросов как у рядовых граждан и журналистского сообщества.

В этой связи могли бы Вы прояснить:

а) каким конкретно африканским странам руководством нашей страны списаны долги и на какие суммы каждой?

б) когда, в какие годы эти страны, что называется, брали в долг у Российской Федерации и чем обосновывали просьбы о финансовой помощи?

в) каким конкретно документом было зафиксировано списание этих долгов африканским странам?

г) было ли это решение Правительства РФ, Указ или распоряжение Президента РФ? и от какого числа?

Журналистское сообщество было бы благодарно Вам, если бы вы внести ясность.

С уважением и

наилучшими пожеланиями,

Александр Михайлович Головенко,

член Союза журналистов России.

6 октября 2017 г.