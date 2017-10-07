Запрос для Захаровой

Директору информации и печати МИД
официальному представителю МИДа России
М.В.Захаровой
Уважаемая Мария Владимировна!
28 сентября после переговоров с президентом Гвинеи Альфой Конде президент России В.В.Путин сделал заявление для прессы.
На нем он, в частности, проинформировал: «В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более 20 млрд. долларов» (http://kremlin.ru/events/president/transcripts/55725 ).
Эта информация быстро распространилась по СМИ и соц.сетям и вызвала ряд вопросов как у рядовых граждан и журналистского сообщества.
В этой связи могли бы Вы прояснить:
а) каким конкретно африканским странам руководством нашей страны списаны долги и на какие суммы каждой?
б) когда, в какие годы эти страны, что называется, брали в долг у Российской Федерации и чем обосновывали просьбы о финансовой помощи?
в) каким конкретно документом было зафиксировано списание этих долгов африканским странам?
г) было ли это решение Правительства РФ, Указ или распоряжение Президента РФ? и от какого числа?
Журналистское сообщество было бы благодарно Вам, если бы вы внести ясность.
С уважением и
наилучшими пожеланиями,
Александр Михайлович Головенко,
член Союза журналистов России.
6 октября 2017 г.
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