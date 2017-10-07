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Московский листок

К нам движется ураган

Опубликовано 07.10.2017 в разделе комментариев 0

К нам движется ураган

Из Европы к нам надвигается ураган "Ксавье", который унес жизни семи человек в Германии, вырвал тысячи деревьев, заблокировал дороги, в стране не работал общественный транспорт. 

Поезд Москва — Париж был остановлен в Польше на на станции Жепин в связи с ураганом "Ксавье".

У нас циклон с началом выходных пройдет по северу Европейской территории России. Но туда шторм придет, уже растеряв свою силу, ветер не разгонится сильнее 15 метров в секунду. 

Опасаться стоит жителям Крыма, скорость ветра к воскресенью в южной республике достигнет 18 метров в секунду, порывами до 25 метров.



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