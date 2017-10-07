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Московский листок

Один из единороссов Исаевых покинул Госдуму

Опубликовано 07.10.2017 в разделе комментариев 0

едро госдура
Один из единороссов Исаевых покинул Госдуму

Представитель партии "Единая Россия" в Госдуме Михаил Исаев подал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий. Как сообщает ТАСС, соответствующая информация была размещена в пятницу в электронной базе данных нижней палаты парламента. 

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Исаева Михаила Александровича, избранного по Балашовскому одномандатному избирательному округу N 165 (Саратовская область)", - говорится в документе. 

Агентство отмечает, что вопрос об уходе Исаева будет рассматриваться на пленарном заседании в среду, 11 октября. Единоросс до настоящего момента входил в состав комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. 

Согласно информации на сайте "Единой России", с 1994 по 2007 годы Исаев работал детективом, старшим инспектором, а также занимал руководящие должности на одном из предприятий в Саратовской области. 

В декабре 2007 года он был избран депутатом Саратовской областной Думы четвертого созыва. В декабре 2011 года он стал депутатом Госдумы РФ VI созыва, а в сентябре прошлого года был переизбран в нижнюю палату парламента. 

С чем связано его заявление об уходе, не уточняется.

Тем временем, в Думе "его ВВеличества" становится всё веселее. 

Комитет Государственной думы по контролю и регламенту рассмотрит вопрос о возможном изменении регламента ГД в связи с чтением молитв в начале и в конце заседаний рабочих групп.

"У нас в регламенте такие нормы не прописаны, но не прописаны, потому что таких вопросов никогда не возникало. Но этого, я считаю, быть не должно. Так что здесь есть предмет для раздумий", - цитирует РИА Новости главу профильного комитета Ольгу Савастьянову.

При этом Савастьянова отметила, что поговорит на эту тему с членами комитета, чтобы понять, "есть ли здесь предмет для обсуждения". 

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