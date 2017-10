Стрелок-одиночка Пэддок был истинным сыном Лас-Вегаса и заработал до преступления миллионы криминал сша Пенсионер Стивен Пэддок, устроивший самую кровопролитную стрельбу в новейшей истории США из окна гостиницы в Лас-Вегасе, в 2015 году заработал несколько миллионов долларов благодаря азартным играм, сообщает телеканал NBC. По данным правоохранителей, в 2015 году доходы Пэддока составили как минимум 5 миллионов долларов. Судя по отчетам Налогового управления США (IRS), основная часть этой суммы поступила от азартных игр, хотя некоторые деньги он получил благодаря другим инвестициям. Изучение финансового положения стрелка не помогло полиции установить мотивы или причины произошедшего. "Мы рассмотрели все, буквально, его личную жизнь, политические взгляды, социальное поведение, экономическую ситуацию, возможную причастность к радикальным группировкам. Мы изучаем каждый аспект его жизни от рождения до смерти", - рассказал заместитель шерифа полиции Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл. В связи с тем что расследование зашло в тупик, полиция развесила по всему Лас-Вегасу баннеры с просьбой к гражданам сообщать любую информацию, которая может помочь правоохранителям, сообщает агентство Reuters. Плакаты гласят: "Если вы что-то знаете, расскажите". На них также указан телефон горячей линии ФБР. Поздним вечером 1 октября (утром 2 октября по московскому времени) во время концерта в рамках фестиваля кантри-музыки Route 91 Harvest 64-летний Стивен Пэддок начал беспорядочную стрельбу. Пенсионер стрелял из своего номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Жертвами стрелка, согласно последней информации, стали 58 человек, более 480 пострадали. Пэддок покончил с собой до прибытия стражей порядка. Позднее полиция выяснила, что в сентябре Пэддок арендовал номер в кондоминиуме Ogden в Лас-Вегасе, из которого открывался вид на музыкальный фестиваль Life is Beautiful ("Жизнь прекрасна"), где выступали Gorillaz, новозеландская певица Lorde, хип-хоп исполнитель Chance the Rapper и другие артисты. По словам шерифа Лас-Вегаса Кларка Джозефа Ломбардо, у Пэддока был целый арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По версии полиции, маловероятно, что стрелок мог собрать такой комплект вооружения самостоятельно, без чьей-либо помощи. Тем временем в РФ по аналогичному делу, но без жертв, полиция предъявила обвинение экс-сенатору Умару Джабраилову, устроившему 29 августа стрельбу в отеле Four Seasons в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Джабраилову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия")", - пояснил источник. Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет заключения. По его словам, сейчас в отношении Джабраилова проводится психолого-психиатрическая экспертиза, которая должна определить его вменяемость. По словам другого источника, в ближайшее время состоится очередной допрос Джабраилова, в ходе которого ему может быть предъявлено окончательное обвинение перед завершением следственных действий. "До ноября расследование уголовного дела в отношении Джабраилова может быть завершено", - отметил он. Новости по теме: Стрелок в Лас-Вегасе оказался потрясающе метким Экс-сенатору Джабраилову "светит" до 5 лет тюрьмы за стрельбу в гостинице



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться