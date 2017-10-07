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Московский листок

Зюгановца Потомского переместили поближе к помойкам и ядерным отходам

Опубликовано 07.10.2017 в разделе комментариев 0

регионы кпрф позор вертикаль орёл
Зюгановца Потомского переместили поближе к помойкам и ядерным отходам

Бывший губернатор Орловской области Вадим Потомский, назначенный на должность заместителя полпреда президента в ЦФО, будет следить за мусорными полигонами и работой промышленных предприятий, в том числе АЭС. Об этом в Орле заявил полпред президента в ЦФО Александр Беглов. 

"Центральный федеральный округ - очень сложный. Здесь расположено много предприятий промышленности, в том числе атомные электростанции, есть определенная проблема с мусорными полигонами. Во всем этом Потомскому предстоит разбираться, он очень востребован в этой сфере", - цитирует ТАСС. 

Беглов и Потомский приняли участие в церемонии представления врио губернатора Орловской области 38-летнего Андрея Клычкова. Бывший глава региона поблагодарил жителей Орловской области за поддержку работы его команды. Кроме того, Потомский, который состоит в КПРФ, отметил конструктивную критику политических оппонентов.

Широкой общественности Потомский запомнился рядом ярких высказываний: он указывал, что Бог не фраер, а журналистов называл "чепушилами".

Ещё Потомский вошёл в историю области как активный пропагандист образа Ивана Грозного, пролоббировавший установку памятника этому грозному царю в Орле. Правда, познания в истории Потомского оставляли желать лучше - но при помойках они явно не понадобятся. Хуже обстоят дела с атомной энергией, но раз смог либерал Кириенко, сможет и тёмный Потомский... 

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