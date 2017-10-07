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Московский листок

Силовигархия сделала сама себе налоговую скидку на Самотлорском месторождении

Опубликовано 07.10.2017 в разделе комментариев 0

регионы кризис силовигархия роснефть
Силовигархия сделала сама себе налоговую скидку на Самотлорском месторождении

«Роснефть» и Министерство финансов РФ согласовали инвестиционные стимулы для Самотлорского месторождения. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

В пятницу «Роснефть» и Минфин России завершили работу по подтверждению расчетного эффекта представления инвестиционных стимулов для Самотлорского месторождения. До 15 октября 2017 года Минфин должен будет представить соответствующий законопроект. 

«По итогам проведенных консультаций, Минфин России в срок до 15 октября 2017 года представит законопроект по предоставлению инвестиционных стимулов Самотлорскому месторождению ПАО «НК «Роснефть» в форме ежегодного снижения НДПИ в размере 35 млрд рублей на срок 10 лет», — говорится в сообщении. 

«Роснефть», в свою очередь, примет на себя расширенные инвестиционные обязательства «части долгосрочного увеличения объемов добычи, создания новых рабочих мест, роста доходной базы государства, развития региональной инфраструктуры». 

Главный исполнительный директор нефтекомпании Игорь Сечин подчеркнул, что данные меры были подготовлены в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина по повышению инвестиционной привлекательности «Роснефти». Он также добавил, что на ближайшем заседании совета директоров компании будет утверждена расширенная программа инвестиций для Самотлорского месторождения. 

Инвестиционные стимулы будут введены в действие 1 января 2018 года.

От редакции: Отметим, что такие беспрецедентные налоговые поблажки делаются Роснефти в тот момент, когда она утрачивает государственный статус и по кускам уходит за рубеж - а уж если прицел взят аж на десятки лет, то к тому моменту либеральное правительство продаст контрольный пакет компании и "доходная база государства" будет равна только налогам. Кстати, более фарисейской формулы тут и не придумать: компании, только что продавшей 19,5% своих акций иностранцам и в совете директоров которой 7 иностранцев из девяти членов, делают скидку по НДПИ, то есть как раз государство-то и недополучает в итоге. А что это за "инвестиционные перспективы" такие, ради которых топ-менеджеребцам дают возможность сказочно обогащаться?

Может, это не только "рабочие места", без которых конечно и качать нефть невозможно - может, попутное развитие всего региона, культуры в нём, образования? Да чёрта-с два! Просто путинский олигархат (силовигархия) желает завладеть триллионами - и он же, правящий клас, в лице Минфина не видит никаких препятствий этому. Вот и вся арифметика - государство схлопнулось, владелец нефти, народ - не учитывается в сделке, кроме непосредственно тех трудящихся, которых мегаобогащение силовиагрхии слегка "озеленит" попутным нефтедолларами. Но больше достанется Катару, Швейцарии, "Гленкору", конечно же - буржуазии, которая "в доле". Что ж, вполне логичный, царский подарок Сечину в свой день рождения царя - эдакая вотчина Меньшикову, Россия-то моя, а своим миллиардерам-нефтесосам - ничего не пожалею, за верность...

Д.Ч.

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