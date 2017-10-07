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Московский листок

Испания и Евросоюз пытаются удержать Каталонию, но на демонстрациях только тысячи

Опубликовано 07.10.2017 в разделе комментариев 0

евросоюз референдум испания сепаратизм каталония
Испания и Евросоюз пытаются удержать Каталонию, но на демонстрациях только тысячи

В крупнейших городах Испании, включая Мадрид и Барселону, проходят масштабные демонстрации, участники которых призывают политиков договориться о будущем Каталонии, сообщает в субботу Associated Press. 

Демонстрации в Мадриде и Барселоне проходят под лозунгом: "Мы будем говорить?", который выражает поддержку жителями городов возможности переговоров между центральными и региональными властями. На участниках акции надеты белые футболки без надписей и рисунков, по просьбе организаторов они не принесли с собой ни испанский, ни каталонский флаги.

В Барселоне люди собрались на Площади Святого Иакова и скандируют: "Мы хотим говорить", "Больше переговоров, меньше тестостерона" и "Говори или уходи!". 

В Мадриде акция проходит на площади Сибелис, собравшиеся возле фонтана горожане кричат: "Меньше ненависти, больше понимания", "Карлес, Мариано, давайте посмотрим, можете ли вы позвонить друг другу". 

Накануне власти Каталонии обнародовали официальные результаты голосования на референдуме о независимости региона от Испании, состоявшегося 1 октября. "За" независимость отдали голоса 90,18% голосовавших, а "против" выступили 7,83% избирателей. Еще 1,98% предпочли не писать что-либо на бланке для голосования. Явка составила 43%. 

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции. 

Мадрид объявил, что не намерен вести переговоры с Барселоной из-за того, что считает этот референдум нелегитимным.

Референдум о независимости Каталонии, в ходе которого в пользу независимости региона от Испании высказались 90% местных жителей (2,3 миллиона человек), является предупреждением для Польши, где действует Движение за автономию Силезии (Шленска) (Ruch Autonomii Śląska) - региона на юго-западе страны. 

Несмотря на разницу между Польшей и Испанией, необходимо обратить внимание на причинно-следственные связи, заявил глава МВД Мариуш Блащак в эфире Польского радио. 

"Мы имеем дело с последствиями политики со стороны властей Каталонии, основанной на разделении и сепаратизме, а со стороны Мадрида - политики позволения. Это также предостережение для Польши, где существует движение, в названии которого присутствует слово "автономия". Это Движение за автономию Силезии, - сказал глава МВД, напомнив, что прежнее правительство партии "Гражданская платформа" и Польской крестьянской партии допустило приход этой организации к власти в Силезии.  

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