Сурков потолковал на руинах Югославии со спецпредставителем Госдепа о ДНР и ЛНР

Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер провели встречу в Белграде. Об этом сообщил глава МИД Сербии Ивица Дачич, передает РИА «Новости».

По его словам, стороны обсудили перемирие на востоке Украины. Подробности и место встречи не раскрываются.

Встреча в Белграде стала уже второй для Суркова и Волкера, первая прошла в Минске 21 августа. Впоследствии Сурков назвал встречу «полезной и конструктивной».

От редакции: Вот ведь забавнейший тип, этот Сурков. Сперва бороду аж отпустил - ну, прямо ополченец, партизан... Уж такое внешнее единство с воюющими в ДНР и ЛНР напустил, что казалось, послезавтра и его в окопах увидим. Но вместо себя всё же отправил другого писателя, а сам-то седую поросль сбрил и... пошёл общаться с американцами. С его-то моральным авторитетом это - ниже плинтуса. Подумать только: три года назад тысячи советских патриотов в РФ и Донбассе, десятки тысяч людей всерьёз говорили о возрождающемся советском пространстве, именно там, в народных республиках. Жизни не жалели ради этого возрождения! О национализации заводов и шахт Ахметки заговорили и в высших эшелонах народных республик - но... Потом приняли бородаевскую конституцию со святой-неприкосновенной частной собственностью и - забыли про социализм.

В реальности же - пришлось "разруливать" конфликт, расхлёбывать самим же собой заваренную кашу с представителями даже не Евросоюза, а сразу США. И ещё в столь символичном месте, в Белграде - которое НАТО ("стэлсы" США этим занимались) успешно бомбило, раскраивая тогда уже не СССР, а Югославию, как сейчас УССР, а приштинский бросок нашей десантуры ничего не дал, кроме морального всплеска гордости. Выпить "Джонни Уолкера" в компании Курта Уолкера - вот и все его, сурковские "народные республики"... Видимо, не читает "куратор Донбасса", что пишут сами ополченцы даже не про него, а про Путина его всевышнего, богом данного - пишут уже без каких-либо надежд на помощь Москвы. Ну, а Москва уже столковалась с Вашингтоном, вестимо, почём сдавать ополчение и как его разоружать теперь.

Д.Ч.

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