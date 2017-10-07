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Московский листок

Сурков потолковал на руинах Югославии со спецпредставителем Госдепа о ДНР и ЛНР

Опубликовано 07.10.2017 в разделе комментариев 1

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Сурков потолковал на руинах Югославии со спецпредставителем Госдепа о ДНР и ЛНР

Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер провели встречу в Белграде. Об этом сообщил глава МИД Сербии Ивица Дачич, передает РИА «Новости». 

По его словам, стороны обсудили перемирие на востоке Украины. Подробности и место встречи не раскрываются. 

Встреча в Белграде стала уже второй для Суркова и Волкера, первая прошла в Минске 21 августа. Впоследствии Сурков назвал встречу «полезной и конструктивной».

От редакции: Вот ведь забавнейший тип, этот Сурков. Сперва бороду аж отпустил - ну, прямо ополченец, партизан... Уж такое внешнее единство с воюющими в ДНР и ЛНР напустил, что казалось, послезавтра и его в окопах увидим. Но вместо себя всё же отправил другого писателя, а сам-то седую поросль сбрил и... пошёл общаться с американцами. С его-то моральным авторитетом это - ниже плинтуса. Подумать только: три года назад тысячи советских патриотов в РФ и Донбассе, десятки тысяч людей всерьёз говорили о возрождающемся советском пространстве, именно там, в народных республиках. Жизни не жалели ради этого возрождения! О национализации заводов и шахт Ахметки заговорили и в высших эшелонах народных республик - но... Потом приняли бородаевскую конституцию со святой-неприкосновенной частной собственностью и - забыли про социализм. 

В реальности же - пришлось "разруливать" конфликт, расхлёбывать самим же собой заваренную кашу с представителями даже не Евросоюза, а сразу США. И ещё в столь символичном месте, в Белграде - которое НАТО ("стэлсы" США этим занимались) успешно бомбило, раскраивая тогда уже не СССР, а Югославию, как сейчас УССР, а приштинский бросок нашей десантуры ничего не дал, кроме морального всплеска гордости. Выпить "Джонни Уолкера" в компании Курта Уолкера - вот и все его, сурковские "народные республики"... Видимо, не читает "куратор Донбасса", что пишут сами ополченцы даже не про него, а про Путина его всевышнего, богом данного - пишут уже без каких-либо надежд на помощь Москвы. Ну, а Москва уже столковалась с Вашингтоном, вестимо, почём сдавать ополчение и как его разоружать теперь.

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
учитель написал 07.10.2017 22:46
Курт Волкер (Volker), а виски - Уокер (Walker).
ну а то обдроченцев поноворосили и бросили - это факт
впрочем, понятно было с самого начала что предатели донбасса - лишь пушечное мясо российского фюрера
ничему не научила дурачков ни Чечня, ни Приднестровье, ни власовцы с хиви, ни Голодомор... желание халявы и тоска по плетке - инстинкты рабов, неискоренимые у русских
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