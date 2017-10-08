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Московский листок

Путина поздравили. По всякому

Опубликовано 08.10.2017 в разделе комментариев 2

путин навальный
Путина поздравили. По всякому

Путина с днем рождения поздравили президенты Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Финляндии и Навальный.

Для президентов поздравления прошли без последствий, а сторонников ранее судимого Навального арестовывали по всей территории РФ - человек 20 "повинтили" на родине Путина городе Санкт-Петербург, немного больше в Екатеринбурге, хотя он назван совсем не в честь одной из дочерей именинника. 

Сам Навальный отбывает наказание за намерение нарушить общественный порядок и на день рождения не приглашен. 

Но круче всех поздравили Путина "телефонные террористы", заставив сегодня эвакуировать порядка 130 тысяч граждан - если цифру поделить на 2, то получится 65 - как раз столько исполнилось сегодня главному юбиляру страны.

ФОРУМ.мск от поздравлений воздержался - во избежание...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Система умеет только карат
А. Головенко, пламенный публицист написал 08.10.2017 00:31
ФОРУМ.мск от поздравлений воздержался - во избежание...
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Я вот позавчера послал файлом свое "протестное письмо" Путину насчет прощения им "негритянских долгов". В конце текста поставил ссылку на ФОРУМ, где оно набрало 100 комментов
А сейчас вот думаю - надо ли было? Не обрушатся ли репрессии на редакцию?
Путин так выстроил свою вертикаль, что она на все реагирует только карами, сроками, арестами, запретами, уголовными делами
Созидать совершенно не умеет
Вот и оказалась бессильной перед питерским терактом и "телефонными хулиганами"
Если, конечно, не сама их организовала для отмены выборов
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(без названия)
стоик961 написал 08.10.2017 00:28
сортирный Карлик - позор для русских людей?
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