Путина поздравили. По всякому

Путина с днем рождения поздравили президенты Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Финляндии и Навальный.

Для президентов поздравления прошли без последствий, а сторонников ранее судимого Навального арестовывали по всей территории РФ - человек 20 "повинтили" на родине Путина городе Санкт-Петербург, немного больше в Екатеринбурге, хотя он назван совсем не в честь одной из дочерей именинника.

Сам Навальный отбывает наказание за намерение нарушить общественный порядок и на день рождения не приглашен.

Но круче всех поздравили Путина "телефонные террористы", заставив сегодня эвакуировать порядка 130 тысяч граждан - если цифру поделить на 2, то получится 65 - как раз столько исполнилось сегодня главному юбиляру страны.

ФОРУМ.мск от поздравлений воздержался - во избежание...

А.Б.