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Московский листок

У Трампа для КНДР осталась только одна вещь

Опубликовано 08.10.2017 в разделе комментариев 0

сша кндр конфронтация
У Трампа для КНДР осталась только одна вещь

Дональд Трамп заявил, что в отношении Северной Кореи "сработает только одна вещь". Об этом он написал в Twitter. Он не стал конкретизировать, но пообещал журналистам, что очень скоро они поймут, о чем идет речь. 

"Президенты и их администрации говорили с Северной Кореей 25 лет, заключали соглашения и выплачивали огромные суммы денег, но все это не работало. Соглашения нарушались до того, как на них высыхали чернила, выставляя представителей США дураками. Простите, но сработает только одна вещь", - написал президент США (Цитата по РИА "Новости".) 

Позже Белый дом выпустил дополнительное сообщение, но о чем идет речь, там так и не уточнили. "Что ж, вы поймете это довольно скоро", - лишь сообщил президент. 

В последнее время Вашингтон и Пхеньян регулярно обмениваются резкими заявлениями. Так, президент США с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам. В ответ северокорейский лидер пообещал принять самые жесткие в истории контрмеры. 

В пятницу Трамп на торжественном ужине с военным руководством США заявил о "затишье перед бурей". Он не ответил на просьбы журналистов уточнить, что он имел в виду. 

Через неделю в Японское море к берегам Кореи прибывает американская авианосная группа во главе с Ronald Reagan. В ее составе также эсминец с морской системой ПРО и подлодка с крылатыми ракетами.

Напомним, два американских бомбардировщика B-1В пролетели в конце июля над Корейским полуостровом вблизи границы Северной Кореи в ответ на испытание межконтинентальной баллистической ракеты, передает Reuters со ссылкой на рапорт ВВС США. Днем ранее Вашингтон и Сеул провели совместные ракетные учения.

8 июля США уже запускали бомбардировщики к границам КНДР. Нынешние учения во многом их повторили. Как и тогда, пара В-1В взлетела с базы Andersen в Гуаме. По пути к Корейскому полуострову к ним присоединились истребители сопровождения ВВС Японии и Южной Кореи - главных союзников США в этом регионе. 

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