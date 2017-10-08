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Московский листок

Кремль осадили навалисты-матрасники, желающие демократических выборов

Опубликовано 08.10.2017 в разделе комментариев 7

протест кремляди либералы навальный
Кремль осадили навалисты-матрасники, желающие демократических выборов

На Манежной площади в центре Москвы, где сторонники Навального намеревались продолжать протест, в воскресенье прошли жесткие задержания. Они начались с раннего утра, сообщает "ОВД-Инфо", а днем в автозаки забрали полтора десятка человек, сообщает в Twitter активист Денис Стяжкин. 

По данным "ОВД-Инфо", активисты намеревались разместиться на площади, примыкающей к Кремлю, с матрасами и едой. Тех, кого задержали утром, отпустили после профилактической беседы. 

Стяжкин пишет, что дневные задержания, когда на площадь стал подтягиваться народ, проходили жестко: "Одну девушку тащили за волосы. Фотографа специально кинули на землю, потом подняли и утащили в автозак". На площадь согнали дополнительные силы полиции, указывает он.

Накануне сторонники Навального провели акции по всей стране, требуя освобождения своего арестованного лидера и организации демократических выборов президента. В Москве акция прошла без противодействия полиции, но в ряде других городов активно задерживали организаторов и участников. По подсчетам "ОВД-Инфо", в автозаках оказались около 300 человек. Больше всего задержанных - в Петербурге, Ярославле, Екатеринбурге и Самаре.

В Москве демонстрация на Пушкинской площади переросла в шествие по Тверской в сторону Кремля. В столице тоже не обошлось без задержаний, но они единичные. По уверениям главка МВД, на Пушкинскую и Тверскую вышли около 700 человек. Участники и наблюдатели говорят, что собралось несколько тысяч. 

В большинстве городов акции сторонников Навального прошли без инцидентов, однако в некоторых городах они обернулись задержаниями активистов и организаторов. Активнее всего полиция работала в Самаре, Туле и Ижевске.  

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Всего комментариев к статье: 7
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Re: Re:
!!!!!!TOJATOTOPIT!!!Q-Q!& написал 08.10.2017 14:12
"На Манежной площади в центре Москвы, где сторонники Навального намеревались продолжать протест, в воскресенье прошли жесткие задержания. "
- Таки как можно Они же дети!
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Re:
злой ватник написал 08.10.2017 14:09
майдауны давно в кремле . проснись .
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(без названия)
Лис написал 08.10.2017 14:05
А нам торопиться некуда.Когда электорат Навального станет такими же нищими как и мы вот тогда и поговорим.Нам в отличие от вас терять уже нечего.
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уже
сдрейфили написал 08.10.2017 14:03
Лис и Колбаса-страшная сила!
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(без названия)
пожелание написал 08.10.2017 14:01
А когда коммунисты что-нибудь "осадят"?Лис,забирай колбасу и вперед на мины.
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(без названия)
Лис написал 08.10.2017 14:00
Навальный-это не Удальцов.Он для них не опасен.Вот когда на улицу выйдут миллионы голодных и злых россиян вот тогда Удальцова точно не тронут.Сдрейфят.
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(без названия)
**** написал 08.10.2017 13:54
Хохол Навалянный разводит майдаунов?!...
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