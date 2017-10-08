Кремль осадили навалисты-матрасники, желающие демократических выборов

На Манежной площади в центре Москвы, где сторонники Навального намеревались продолжать протест, в воскресенье прошли жесткие задержания. Они начались с раннего утра, сообщает "ОВД-Инфо", а днем в автозаки забрали полтора десятка человек, сообщает в Twitter активист Денис Стяжкин.

По данным "ОВД-Инфо", активисты намеревались разместиться на площади, примыкающей к Кремлю, с матрасами и едой. Тех, кого задержали утром, отпустили после профилактической беседы.

Стяжкин пишет, что дневные задержания, когда на площадь стал подтягиваться народ, проходили жестко: "Одну девушку тащили за волосы. Фотографа специально кинули на землю, потом подняли и утащили в автозак". На площадь согнали дополнительные силы полиции, указывает он.

Накануне сторонники Навального провели акции по всей стране, требуя освобождения своего арестованного лидера и организации демократических выборов президента. В Москве акция прошла без противодействия полиции, но в ряде других городов активно задерживали организаторов и участников. По подсчетам "ОВД-Инфо", в автозаках оказались около 300 человек. Больше всего задержанных - в Петербурге, Ярославле, Екатеринбурге и Самаре.

В Москве демонстрация на Пушкинской площади переросла в шествие по Тверской в сторону Кремля. В столице тоже не обошлось без задержаний, но они единичные. По уверениям главка МВД, на Пушкинскую и Тверскую вышли около 700 человек. Участники и наблюдатели говорят, что собралось несколько тысяч.

В большинстве городов акции сторонников Навального прошли без инцидентов, однако в некоторых городах они обернулись задержаниями активистов и организаторов. Активнее всего полиция работала в Самаре, Туле и Ижевске.

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