Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Испанский премьер Рахой скорее уволит все власти Каталонии, чем отпустит её из королевства

Опубликовано 08.10.2017 в разделе комментариев 0

евросоюз референдум испания каталония
Испанский премьер Рахой скорее уволит все власти Каталонии, чем отпустит её из королевства

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о категорическом отказе идти на компромисс в конфликте вокруг стремления Каталонии к независимости. Он заявил, что не допустит отделения мятежного региона и готов действовать, применяя любые законодательные меры - вплоть до увольнения властей в Каталонии. Об этом он рассказал в интервью газете El Pais. 

"Правительство позаботится о том, чтобы любая декларация о независимости ни к чему не привела", - подчеркнул Рахой. На вопрос о том, может ли правительство Испании воспользоваться статьей 155-й конституции Испании, которая позволяет Мадриду распустить региональное правительство и лишить Каталонию частичной автономии, премьер ответил: "Я не исключаю ничего". 

При этом испанский премьер сказал, что он должен "все сделать в нужное время" и надеется, что Каталония как можно скорее отменит угрозу провозглашения независимости. "Идеально было бы, если бы не пришлось прибегать к радикальным мерам. У руководства Каталонии еще есть время пойти на попятный и предотвратить жесткую реакцию центрального правительства в Мадриде", - цитирует Рахоя DW. 

Он отметил, что "единство страны не является предметом торга" и что Мадрид не будет вести переговоры на фоне угроз. Рахой отверг возможность посредничества в конфликте с Каталонией и исключил досрочные выборы. 

Премьер также говорит, что на время кризиса в Каталонии останутся 4000 полицейских, которых Мадрид отправил туда, чтобы предотвратить референдум о независимости. Попытка эта провалилась, а полицейские стали антигероями тысяч публикаций, зафиксировавших избиения желающих проголосовать. 

1 октября в Каталонии, вопреки воле Мадрида, состоялся референдум о независимости. По данным региональных властей, в поддержку независимости проголосовало более 90 процентов участников вотума. 

В столице Каталонии Барселоне 8 октября запланирована новая массовая демонстрация сторонников независимости.

Акция в Мадриде собрала до 150 тысяч человек

Накануне крупная акция в поддержку единства с Каталонией прошла в столице Испании Мадриде. До 150 тысяч человек вышли в субботу на одну из знаковых площадей испанской столицы - Пласа де Колон, передает ТАСС.

Собравшиеся скандировали: "Да здравствует Испания! Да здравствует король! Да здравствует Каталония!", "С путчистами не ведут диалог". Вся Пласа де Колон окрасилась в красно-желтые цвета национального флага.

Кроме того, в разных частях Испании прошли акции с призывом к диалогу между Мадридом и Барселоной. Участники акций в белых футболках собрались у мэрий разных городов. В каталонской столице данная манифестация собрала тысячи человек. В Мадриде манифестация прошла на известной площади Сибелес, которая находится напротив здания городских властей. Главный лозунг акций: "Парлем", что с каталонского можно перевести как: "Говорим".

Материалы по теме:

Каталoнскoе

Революция в Каталонии разбилась о Евросоюз

Каталония хочет выйти из королевства и стать республикой 

Испания и Евросоюз пытаются удержать Каталонию, но на демонстрациях только тысячи



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая форма правления в России на ваш взгляд является наилучшей?:
Результаты
Интернет-ТВ
Каталония хочет выйти из королевства и стать республикой
Каталония хочет выйти из королевства и стать респу...
02.10.2017
О диктатуре, &#171;технократах&#187; и аннунаках с Нибиру
О диктатуре, «технократах» и аннунаках с...
08.10.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Всё больше дорогих россиян живут в долг - средний долг 150 тысяч рублей (1)
Испанский премьер Рахой скорее уволит все власти Каталонии, чем отпустит её из королевства (0)
Кремль осадили навалисты-матрасники, желающие демократических выборов (12)
Дома под реновацию перестанут ремонтировать (1)
Яшин возглавил муниципальный совет Красносельского района (0)
У Трампа для КНДР осталась только одна вещь (2)
Путина поздравили. По всякому (35)
Сурков потолковал на руинах Югославии со спецпредставителем Госдепа о ДНР и ЛНР (10)
Испания и Евросоюз пытаются удержать Каталонию, но на демонстрациях только тысячи (6)
Силовигархия сделала сама себе налоговую скидку на Самотлорском месторождении (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Планы на вечер
Максим Калашников Максим Калашников: Новый сайт Игоря Стрелкова. И от АПН Северо-Запад
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Экспириенс
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Просили за Навального
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss