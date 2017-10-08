Испанский премьер Рахой скорее уволит все власти Каталонии, чем отпустит её из королевства

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о категорическом отказе идти на компромисс в конфликте вокруг стремления Каталонии к независимости. Он заявил, что не допустит отделения мятежного региона и готов действовать, применяя любые законодательные меры - вплоть до увольнения властей в Каталонии. Об этом он рассказал в интервью газете El Pais.

"Правительство позаботится о том, чтобы любая декларация о независимости ни к чему не привела", - подчеркнул Рахой. На вопрос о том, может ли правительство Испании воспользоваться статьей 155-й конституции Испании, которая позволяет Мадриду распустить региональное правительство и лишить Каталонию частичной автономии, премьер ответил: "Я не исключаю ничего".

При этом испанский премьер сказал, что он должен "все сделать в нужное время" и надеется, что Каталония как можно скорее отменит угрозу провозглашения независимости. "Идеально было бы, если бы не пришлось прибегать к радикальным мерам. У руководства Каталонии еще есть время пойти на попятный и предотвратить жесткую реакцию центрального правительства в Мадриде", - цитирует Рахоя DW.

Он отметил, что "единство страны не является предметом торга" и что Мадрид не будет вести переговоры на фоне угроз. Рахой отверг возможность посредничества в конфликте с Каталонией и исключил досрочные выборы.

Премьер также говорит, что на время кризиса в Каталонии останутся 4000 полицейских, которых Мадрид отправил туда, чтобы предотвратить референдум о независимости. Попытка эта провалилась, а полицейские стали антигероями тысяч публикаций, зафиксировавших избиения желающих проголосовать.

1 октября в Каталонии, вопреки воле Мадрида, состоялся референдум о независимости. По данным региональных властей, в поддержку независимости проголосовало более 90 процентов участников вотума.

В столице Каталонии Барселоне 8 октября запланирована новая массовая демонстрация сторонников независимости.

Акция в Мадриде собрала до 150 тысяч человек

Накануне крупная акция в поддержку единства с Каталонией прошла в столице Испании Мадриде. До 150 тысяч человек вышли в субботу на одну из знаковых площадей испанской столицы - Пласа де Колон, передает ТАСС.

Собравшиеся скандировали: "Да здравствует Испания! Да здравствует король! Да здравствует Каталония!", "С путчистами не ведут диалог". Вся Пласа де Колон окрасилась в красно-желтые цвета национального флага.

Кроме того, в разных частях Испании прошли акции с призывом к диалогу между Мадридом и Барселоной. Участники акций в белых футболках собрались у мэрий разных городов. В каталонской столице данная манифестация собрала тысячи человек. В Мадриде манифестация прошла на известной площади Сибелес, которая находится напротив здания городских властей. Главный лозунг акций: "Парлем", что с каталонского можно перевести как: "Говорим".



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