Всё больше дорогих россиян живут в долг - средний долг 150 тысяч рублей

Как показали результаты исследования, в первом полугодии средний размер задолженности у жителей России вырос на 5% и составил 150 тысяч рублей при месячных доходах порядка 30 тысяч рублей, которые поднялись лишь на 0,9%.

При этом остаток денежных средств у населения в месяц в среднем составляет 7,5 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на данные, представленные в обзоре МФО "Домашние деньги"...

В то же время высокая закредитованность населения на Дальнем Востоке, Урале, в Москве, Санкт-Петербурге «наглядно демонстрирует, что в России развивается американская модель потребительского поведения», говорится в данных отчета МФО «Домашние деньги», на который ссылается «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что за 8 месяцев 2017 года в Татарстане выдано 325 тыс. потребительских кредитов.

От редакции: А вот это замечательный подарок к юбилею Путина. Такие тут реальные доходы населения - живёт оно давно в долг, но когда приходит время расплачиваться, государство является в образе коллектора и с ним разговор уже проходит в криминальной плоскости. Такие теперь общественные отношения - это на фоне болтовни о выходе российской экономики из кризиса, о росте реальных доходов населения (Путин и говорил недавно). Впрочем, и вся страна, давно наплевавшая на индустрию свою и продовольственную безопасность - живёт в долг, прожигая нефть и газ на ничтожные, сиюминутные нужды, выпуская невозобновляемые богатства недр за свои границы и питая ими индустрии ЕС, КНР и всех прочих, кто может заплатить силовигархии наличными... Страна в блокаде, устроенной собственным правящим классом - и санкции, применённые "покупателями" к ним, к нефте- и газопродавцам, лишь вялый намёк на реальную, собственную, сознательную блокировку развития, которое немыслимо без социального равенства.

Д.Ч.

Материалы по теме:

Московский бюджет - в регионы!

Кульминация в России наступит очень скоро

Банкротство завода и невыплаты зарплаты длиной в год

Силовигархия сделала сама себе налоговую скидку на Самотлорском месторождении