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Московский листок

Киноэталон расеянской "белой кости" Пашинин в ВСУ воевать бы не стал

Опубликовано 08.10.2017 в разделе комментариев 1

украина кино позор ато
Киноэталон расеянской "белой кости" Пашинин в ВСУ воевать бы не стал

Российский актер Анатолий Пашинин, воюющий в Донбассе на стороне Киева в одном из украинских добровольческих батальонов, обругал украинскую армию в интервью «Обозревателю». По его словам, он не вступил бы в ряды ВСУ, даже если бы на него было оказано давление. 

Украинская армия, заявил Пашинин, превращается в «крепостную советскую армию». Актер не уточнил при этом, что именно он имеет в виду. Он добавил, что «дело не в форме, хоть наряди ты их в золотые галуны и ботфорты», цитирует Пашинина телеканал «Звезда». 

«Вы посмотрите на наше командование», — добавил он. Пашинин также рассказал, что он и его «товарищи» не будут вступать в ВСУ, несмотря на то что добровольческие батальоны постепенно интегрируют в армию Украины. 

Анатолий Пашинин снимался в фильмах «Адмирал» и «Мы из будущего», в конце августа стало известно, что он вступил в ряды "добровольцев" - ранее таковыми считали сугубо националистические группировки.

От редакции: Порою складывается впечатление, что и эту по сути гражданскую войну - снимают в одних с новогодними шоу павильонах киностудии им. Довженко, что расположена как раз в Киеве, и где до сих пор российская попса (которая как бы под санкциями) отмечает новогодние праздники на съёмках задолго до 31 декабря. Других стабильных заработков у киностудии не предвидится, поэтому, чтобы не стать площадью для очередной "Икеи", менеджеры киностудии забывают всякие государственные осложнения, и работают по-старому. Но вот переживания расеянских булкохрустов меня умиляют тут вдвойне: мол, как этот человек смел играть "цвет российской нации", белых офицеров, а теперь "переметнулся к бандерлогам"...

Господа нехорошие, "бандерлоги" - это вы и ваше белячество, позднейшей политической разновидностью которых являются жовтоблакитники, идеология национального (аристократического) превосходства, монархизм, всё это и есть те самые моральные стимулы, которые подвигли артиста стать "героем АТО". Ну, а с "вашей", триколорной стороны-то - лучше? Тут то же самое шоу, только не актёры, а писатели подпиаривают, как могут, гражданскую войну и проклинают "укров"... Но война от этого лучше не становится, и замечание Пашинина насчёт крепостнических порядков - верное. Именно туда усилиями главнокомандующих этих боевых действий и сползает общество, уже от капитализма в феодализм. Только в роли Хозяина тут будет выступать совокупный капитал, евро-атлантический и национальный, а его распорядителем - ВСУ, Порошенко, ну и прочие кияне.

Д.Ч.  



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Всего комментариев к статье: 1
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сумасброд написал 08.10.2017 21:05
"ну и прочие кияне"
--
ну а на ДНР-ЛНР конечно все по другому. Буряты, чиченцы, кизяки, маскивичи и прочия расеняе конечно воюют не за капитал, не за деньги. И всякие ЧВК Вагнера, пригожина, всякие ВС РФии тут ни причем. А российское вооружение в циклопических объемах, сотни тысяч тонн российских боеприпасов, топлива и бабла - в шахте бурятские шахтеры и трахтаристы выкапывать. Пейсатели и актеры, музыканты и певцы ртом на Донбасс едут забесплатно, не за капитал а ради мировой революции
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