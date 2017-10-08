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Московский листок

Меядин окружён армией Сирии, игиловцам из котла не вырваться

Опубликовано 08.10.2017 в разделе комментариев 0

терроризм сирия игил исламизм возмездие
Меядин окружён армией Сирии, игиловцам из котла не вырваться

Правительственная армия Сирии в городе Меядин окружила террористов ИГ (организация запрещена в РФ), сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительственных войсках Сирии. По сообщению агентства, подразделения вооруженных сил Сирии и союзники продолжают наступление на фронтах в Дейр-эз-Зоре и его районах. 

Меядин — один из крупнейших оплотов боевиков в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Именно здесь концентрируются силы боевиков, которые позже направляются в сторону города Дейр-эз-Зор и трассы, ведущей в Пальмиру. Там они пытаются блокировать основные пути снабжения административного центра провинции. Также в окрестностях Меядина располагалась исследовательская мастерская боевиков по созданию боевых беспилотников. 

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВКС России уничтожили влиятельных полевых командиров ИГ, долгое время скрывавшихся в Ираке, в том числе выходца из Северного Кавказа Абу Омара аш-Шишани.

Напомним, 6 октября зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил о казни россиян Романа Заболотного и Григория Цуркану, которые, по сообщениям СМИ, попали в плен к боевикам "Исламского государства" (запрещено в РФ) на территории Сирии. 

"Самое печальное, что на 99% Романа Заболотного уже нет в живых, как и второго пленного. Под видеозапись им подсовывали бумагу, с которой они должны были прочитать текст, отказаться от веры православной, отречься от Родины, принять ислам и вступить в ИГ. Они оказались верны православию и Родине до конца, за что были лишены жизни этими бандитами", - сказал Водолацкий, передает "Интерфакс". 

Кроме того, депутат сообщил агентству, что ранее Заболотный настаивал на необходимости защищать ценности, которые разрушает ИГ в Сирии. Однако нужно разобраться, "действительно ли это он на видео", добавил российский парламентарий. 

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