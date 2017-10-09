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Московский листок

55 тысяч квадратных метров горело под окнами ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области

Опубликовано 09.10.2017 в разделе комментариев 1

пожар катастрофа ростов синдика
55 тысяч квадратных метров горело под окнами ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области

Итак, сгорел огромный строительный торговый комплекс "Синдика", пожар полыхал на 55 тысячах квадратных метров с 17 до 22.00, когда был "локализован", то есть потихоньку догорает и в то время, пока пишутся эти строки. Возвращался сегодня из-за города в 21.30 на Волоколамском шоссе в районе Красногорска воняло так, будто это у меня в салоне сгорело что-то. А ведь это в нескольких километрах от места происшествия.

Это к вопросу о том, что горело якобы где-то на отшибе - ничего подобного, примерно в 500 метрах от комплекса правительства Московской области, Мособлсуда, прокуратуры и т.п. И областного МЧС в том числе. И не сарай горел - комплекс был новый, современный и очень большой.

По человечески обидно - раньше на этом месте была клоака, называлась тоже "рынок "Синдика" и напоминало фильмы про средневековый Восток. Но все снесли и на освободившемся месте возвели вполне приличное сооружение, даже с эскалаторами внутри. А если сравнивать фудкорт - да с любым, хоть с находящимся рядом "Ашаном", то просто превосходый образец аутентичной восточной кухни, причем самых разных народов. Сегодня часов около двух проезжал мимо, думал, может, зайти поесть вкусно, да передумал... Зря, теперь уж не придется.

Юрий Загребной пишет: "Хозяин огромного строительного рынка "Синдика", который сгорел сегодня в Москве, – экс-глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков. Формально у нынешнего сенатора все оформлено на супругу. Его главный оппонент – выходец из системы МВД Юрий Коков, который заменил Канокова на посту президента республики. Перед тем, как в 2013 году Путин поменял одного главу ведущего регионального клана на другого, Коков организовал тотальную прослушку и прессинг со стороны полиции в отношении Канокова и его ближайшего окружения".

Что ж, вполне могут быть и коммерческие разборки, густо замешанные на национальной почве и политических разногласиях. Такое сплошь и рядом - вот в Ростове-на-Дону рынок "Восточный" до сих пор еще горит.

В Ростове опять горит - на этот раз рынок 

Но интересней, пожалуй, связь с "телефонным терроризмом" последних дней. Все звонки были с ложными угрозами, а вот сегодня почти одновременно два масштабных пожара на рынках в двух мегаполисах. Может, перешли от слов к делу?

Но в любом случае Дмитрий Черный уже не в первый раз ставит вполне серьезный вопрос о безопасности "мега-шоппинга".

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Не менее восьми москвичей пострадали при пожаре в торгцентре "Рио"

Мега-полис требует мега-маркетов, мега-моллов и всего прочего - "мега". И мега-толпы превращаются в идеальных заложников. Во всех смыслах - и заложников террористов, и заложников бизнес-разборок, и политических заложников тоже.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик961 написал 09.10.2017 00:37
Звонка о заложенных бомбах не было?
Если был, под суд надо отдавать сортирного Карлика?
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