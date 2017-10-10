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Московский листок

Новый наезд детозащитников на рабочего активиста

Опубликовано 10.10.2017 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 1

дети дмитриева
Новый наезд детозащитников на рабочего активиста

8 октября в районе 8 часов вечера в дом к Галине Дмитриевой (один из лидеров рабочего движения) снова пришли работники полиции. Стандартная претензия - "У вас кричат дети!" Снова угроза лишения родительских прав. Предыдущие два визита проходили в сопровождении " соседей" якобы вызвавших полицию. Следует отметить, что данных " соседушек" никто в этом доме не видел. В этот раз сотрудники полиции пришли сами.

Дополнительно следует отметить, что по времени предыдущие визиты совпали с участием Дмитриевой в "Антикапе" и акции в защиту Серпуховского Лифтостроительного завода. Последний визит совпал по времени с выходом серии публикаций в СМИ о проблеме СЛЗ.

Напоминаем, это далеко не первый " детозащитный" наезд на Галину Дмитриеву. Во время её участия в кампании против банкротства "АвтоВАЗа" у неё уже пытались по надуманным причинам изымать детей. Дети провели в приюте около суток и были возвращены матери после того, как "подвиг" детозащитников получил широкую общественную известность.

9 октября снова позвонили сотрудники опеки. Неконструктивной агрессии и угроз с их стороны не было. Однако детозащитники заявили, что должны проверить и разобраться в информации о крике детей в доме Дмитриевой. 

Визит назначен на 9-30 утра 10 октября.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!!TOTI---TAKIDAJSVO!!!& написал 10.10.2017 01:02
"Напоминаем, это далеко не первый " детозащитный" наезд на Галину Дмитриеву. "
- Таки все таки началось с предшественников нынешних "оппозиционеров" - таки называемого "хельсинского комитета" - таки ублюдков, которых амеры, и примкнувшие к ним еуро-пейские 3,1416-дорки подрядили следить в СССР за "соблюдением прав человека и 3,1416-дараса" - то таки да! Их не повесили, как врагов народа - а жаль!
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