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Московский листок

Турпутевки подорожают до 20% из-за краха "ВИМ-Авиа"

Опубликовано 09.10.2017 в разделе комментариев 0

Турпутевки подорожают до 20% из-за краха "ВИМ-Авиа"

Туристические путевки следующим летом подорожают на 10-20% из-за ухода с рынка авиакомпании "ВИМ-Авиа", сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники в туристическом бизнесе.

По словам собеседников издания, особенно сильно цены вырастут на тех направлениях, где «ВИМ-авиа» обслуживала ощутимую часть перевозок – в Турцию, Грецию, Кипр, Сочи и Крым.

«ВИМ-авиа» действительно была значительно дешевле конкурентов. Средняя цена билета Москва – Анталья составляет $250, «ВИМ-авиа» продавала их на $50–70 дешевле", - пояснил один из источников.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила изданию, что на российском рынке нет авиакомпании, которая могла бы перевозить столько туристов и по таким ценам, как «ВИМ-авиа».

Напомним, накануне Минтранс России заявил о завершении «активной фазы» перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа». "8 октября в расписании авиакомпании «ВИМ-Авиа» 6 рейсов. До 15 октября будут выполняться единичные регулярные рейсы, преимущественно в города Дальнего Востока", — говорится в сообщении министерства. До 28 октября пассажиры «ВИМ-Авиа» смогут занимать свободные места на дальневосточных рейсах других авиакомпаний.

 



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