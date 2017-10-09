Друг Берлускони одарил Путина с итальянским юмором и намёком

Бывший премьер-министр Италии и закадычный друг Владимира Путина Сильвио Берлускони сделал президенту России на его 65-летие весьма интимный подарок - пододеяльник с фотографией их рукопожатия на фоне известных достопримечательностей России и Италии - собора Василия Блаженного и Колизея.

Фотографию подарка опубликовал на своей странице в Facebook основатель бренда постельного белья Lenzuolissimi Микеле Каскавилла. "С Днем рождения, господин президент Владимир Путин. Благодарю Вас, Сильвио Берлускони", - сказано в посте.

Итальянское издание Сorriere della Sera уточняет, что Берлускони лично преподнес свой подарок, прибыв с частным визитом в Сочи 7 октября. По данным издания, пододеяльник стал лишь одним из нескольких презентов, преподнесенных Берлускони Путину на 65-летие.

Микеле Каскавилла рассказал, что на пошив пододеяльника ушло порядка шести часов. "Мастера фабрики использовали машинную печать, однако упаковка подарка была изготовлена вручную. Для нас большая честь сделать подарок для президента Путина", - сказал он РИА "Новости".

Путин отпраздновал свое 65-летие в минувшую субботу, 7 октября. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, никаких особых мероприятий по этому случаю глава государства не проводил, но много общался по телефону и провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ.

СМИ сообщали, что по случаю дня рождения Путина в одном из нью-йоркских ресторанов приготовили гигантский бургер весом 1952 грамма. Однако затем сайт "Лапшеснималочная" выяснил, что вся эта история является выдумкой двух сотрудниц ресторана.

От редакции: Учитывая подсудный и фривольный опыт Берлускони - подарок крайне ценный. Как бы полежать им там вместе, потолковать, как суды деловых людей изматывают, как лохов объегоривают... В общем - ценная вещь для мужей, умудрённых государственным опытом. Это ведь именно там, в Риме утехи мужчин считались высшим наслажением, причём не только плоти, но и умов...

Д.Ч.