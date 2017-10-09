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Борьба с коррупцией в Пакистане добралась и до зятя экс-премьера Шарифа

Опубликовано 09.10.2017 в разделе комментариев 0

коррупция пакистан
Борьба с коррупцией в Пакистане добралась и до зятя экс-премьера Шарифа

Национальное бюро подотчетности Пакистана (NAB) арестовало зятя бывшего премьер-министра Наваза Шарифа капитана Мухаммада Сафдара в рамках громкого антикоррупционного расследования, ведущегося в отношении экс-главы правительства, членов его семьи и приближенных после публикации так называемых панамских документов, передает телеканал Geo TV. Поводом для ареста послужил ордер, выданный судом 2 октября после неявки Сафдара на слушания в исламабадский суд. 

Сотрудники NAB поджидали Сафдара в аэропорту Исламабада, куда он прибыл в понедельник, 9 октября, из Лондона вместе со своей женой - дочерью Наваза Шарифа Мариам Наваз. После задержания Сафдар был доставлен в суд на слушания. Супругу Сафдара не арестовали, так как на нее ордер не выдавался. Она смогла беспрепятственно покинуть аэропорт. 

В то же время сторонники Наваза Шарифа из его партии Пакистанская мусульманская лига попытались помешать задержанию зятя экс-премьера. Они атаковали автомобиль NAB, в котором его везли, били по капоту и блокировали дорогу. Утихомирить активистов удалось только благодаря вмешательству ряда высокопоставленных представителей партии. 

Напомним, весной 2016 года Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал архив конфиденциальных документов панамской фирмы Mossack Fonseca, специализирующейся на создании офшоров. Из этих бумаг, получивших название "панамские документы", следует, что Mossack Fonseca помогала клиентам, в том числе известным политикам, отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. 

В скандале с офшорами фигурировал ряд известных политиков. В их числе был и премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, а также его родственники - сыновья Хусейн и Хасан, дочь Мариам и зять Сафдар. Их обвиняли в тайном владении элитной недвижимостью в Лондоне и офшорными компаниями. Еще одно обвинение касается министра финансов Пакистана Исхака Дара. Его подозревают во владении активами, превосходящими известные источники доходов. 

28 июля 2017 года Верховный суд Пакистана отстранил Наваза Шарифа от должности премьер-министра страны в связи с подозрениями в коррупции. Сам Шариф все обвинения отрицает. В конце сентября он уже предстал перед судом, однако в настоящий момент процессуальные действия против него приостановлены. Экс-премьер находится в Лондоне, где его супруга проходит лечение от лимфомы. При этом суд в Исламабаде намерен решить вопрос о возможности рассмотрения дела в отсутствие политика.

Суд инициировал расследование в связи с публикацией в апреле 2016 года документов одной из панамских юридических фирм. Из них следовало, что два сына Наваза Шарифа и его дочь тайно владели по меньшей мере тремя офшорными компаниями, зарегистрированными на британских Виргинских Островах. Судебный процесс по этому вопросу был инициирован на основании петиций, направленных оппозицией. 

Сам Шариф все обвинение отрицает. Тем не менее после вынесения вердикта суда Шариф подал в отставку, сообщает агентство со ссылкой на сообщение офиса премьер-министра. Наваз Шариф занимал пост премьер-министра Пакистана на протяжении двух сроков в 1990-х годах. В 1999-м его правительство было свергнуто в результате государственного переворота.  

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