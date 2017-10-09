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Московский листок

ГПУ: убийство Вороненкова заказал бывший муж Максаковой

Опубликовано 09.10.2017 в разделе комментариев 0

ГПУ: убийство Вороненкова заказал бывший муж Максаковой

Генеральная прокуратура Украины считает фактическим заказчиком убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве российского "вора в законе", бывшего мужа Марии Максаковой Владимира Тюрина, заявил глава ведомства Юрий Луценко. По его словам, украинские следователи установили всех участников преступной группы, причастной к убийству российского экс-депутата.

"Фактическим заказчиком убийства, по информации главного управления разведки министерства обороны Украины, подтвержденной следствием столичной прокуратуры, был подконтрольный ФСБ России криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой", - цитирует Интерфакс генпрокурора.

В ГПУ считают, что причиной "устранения" Вороненкова стали показания, которые экс-депутат дал следственным органам Украины по событиям 2013-2014 годов. Этих показаний в международных судах опасались в Москве, утверждает Луценко.

По его словам, убийство экс-депутата совершил Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины Василенко, Лосем, Левенцем и Тарасенко. Киллер был застрелен во время совершения преступления, Лося и Тарасенко задержаны, Василенко и Левенец находятся в розыске.

 



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