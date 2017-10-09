Оскорбление короля в Тайланде может обернуться для 85-летнего "крамольника" гибелью в тюрьме

В Таиланде пожилому общественному деятелю грозит до 15 лет тюремного заключения по статье 112 Уголовного кодекса страны "Об оскорблении монархии". 85-летнему Сулаку Сиваракше вменяют в вину высказанное им сомнение по поводу подлинности произошедшего, согласно историческим хроникам, 400 лет назад поединка на боевых слонах между королем Сиама Наресуаном и бирманским принцем Минчит Сра.

Как сообщает The Telegraph, в понедельник, 9 октября, Сиваракшу вызвали на допрос в военную прокуратуру с просьбой пояснить, что именно он говорил о короле Наресуане, который правил Сиамом с 1590-го по 1605 год.

По данным National Post, Сулак Сиваракша был доставлен в прокуратуру в сопровождении полиции. После допроса ему было предъявлено официальное обвинение в оскорблении монархии. В Таиланде действуют жесткие законы, запрещающие порочить, оскорблять или угрожать королевской семье. Нарушителям грозит от трех до 15 лет тюрьмы, в некоторых случаях этот срок может быть увеличен.

Пресса пишет, что следователи изучают высказывания, сделанные Сулаком Сиваракшей еще в 2014 году. Тогда, выступая в университете в Бангкоке, он высказал сомнение в том, что Наресуан разгромил вражескую армию в битве при Нонг-Сараи (сейчас провинция Супханбури) в 1591 году, убив бирманского принца в поединке на слонах. После этого сражения бирманские войска, согласно данным исторической науки, были выведены из Сиама.

Три года назад пришедшие в результате переворота в Таиланде военные активно использовали этот исторический сюжет для продвижения националистических настроений и привлечения сторонников. Сиваракша в своей речи в университете предупредил слушателей, что они могут стать "жертвой пропаганды".

Сулак Сиваракша заявил журналистам, что понятия не имеет, почему власти вспомнили об этом случае трехлетней давности. Он предположил, что, возможно, его не любят, так как он говорит правду и считает это своим долгом.

Как отмечает пресса, в законе об оскорблении монархии говорится только о членах правящей королевской семьи, в нем не упоминаются умершие монархи, однако на практике эта норма трактуется довольно широко.

По данным правозащитников, за последние три года власти возбудили не менее 93 дел по статье об оскорблении монархии. 138 человек были привлечены к уголовной ответственности. По мнению правозащитников, применяя закон об оскорблении монархии, правительство борется с критиками властей и ужесточает политический контроль над гражданами. Количество преследований по этой статье возросло после смерти в октябре прошлого года короля Пумипона Адульядета, место которого занял его сын Маха Вачиралонгкорн.

По словам адвоката историка Пуангтипа Бунсанонга, Сулак Суваракша будет противостоять выдвинутым против него обвинениям. В интервью Bangkok Post ученый посетовал, что в стране не существует верховенства закона.

От редакции: "Пятнашечку" - как раз до ста чтоб лет дожить в тюряге... Ощущаете явные параллели с "Матильдой" и непогрешимостью царя-святомученника? С чем мы тут имеем дело? С "оскорблением чувств верующих" или с оскорблением самой монархии? В сущности, тут использована ловушка "отрицания холокоста" - только в ретроспекции большей протяжённости. Отрицаешь дуэль на слонах? Так, может, ты ещё и сомневаешься в протяжённости многовековой монархии? Может, и на мировоззрение её покушаешься, существование в прошлом драконов отрицаешь и Дракона, их всех победившего (памятуя иронию Е.Шварца)? В общем ворох архаического бреда так и прёт из легко продырявленной монархической "легитимности" - однако это и есть власть. И она карает, у неё есть право и средства покарать даже 85-летнего старика - чтоб другим неповадно было.

Самое забавное, что рядом с этим мифологическим сознанием и соответствующим ему правосудием туземцев - построены современнейшие курорты, отели, комфорт уровня хай-тэк, там вращаются миллиарды долларов. А вот хозяин земли тайландской - ещё та монархия, которая на слонах дуэлировала... И не так это смешно, как кажется - вспомним, как и в РФ, дивгающейся в том же самом русле социального регресса, предлагали думаки ввести наказание за оскорбление президента и даже чуть ли не за мыслепреступление... Есть, куда развиваться Руси-матушке - ох, есть! И после тайского массажа буржуазии нашей - стоит подумать о возрождении крепостного права, которое на руинах социализма очень бы подошло народу-гастарбайтеру, проще было бы с ним управляться розгой. Только в качестве священно-неприкосновенной "коровы" не царское прошлое надо в РФ объявить, а нынешнюю Силовигархию, которая как уселась на нефть и на газ - так и царствует. И чтобы о роде Сечиных, Путиных, Миллеров - ни слова плохого, ни сомнения в их "слонах"!

Д.Ч.