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Московский листок

Путин разрешил иностранцам воевать в российской армии за границей

Опубликовано 09.10.2017 в разделе комментариев 1

Путин разрешил иностранцам воевать в российской армии за границей

Президент России Владимир Путин разрешил иностранным гражданам участвовать в российских военных операциях "по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации". Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе также отмечается, что с военными-призывниками, пожелавшими поступить на контрактную службу в период чрезвычайных обстоятельств, для участия в миротворческой или антитеррористической операции за границей или походах кораблей, не ранее чем за месяц до истечения срока службы может быть заключен контракт на один год.

Напомним. в настоящее время иностранцы могут служить в российской армии только по контракту и только солдатами, матросами, сержантами и старшинами. При этом они не имеют права занимать офицерских должностей.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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ф2 написал 09.10.2017 15:41
это хорошо.пусть наемники в сирии воюют
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