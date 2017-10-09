Путин разрешил иностранцам воевать в российской армии за границей

Президент России Владимир Путин разрешил иностранным гражданам участвовать в российских военных операциях "по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации". Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе также отмечается, что с военными-призывниками, пожелавшими поступить на контрактную службу в период чрезвычайных обстоятельств, для участия в миротворческой или антитеррористической операции за границей или походах кораблей, не ранее чем за месяц до истечения срока службы может быть заключен контракт на один год.

Напомним. в настоящее время иностранцы могут служить в российской армии только по контракту и только солдатами, матросами, сержантами и старшинами. При этом они не имеют права занимать офицерских должностей.