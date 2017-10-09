Правда о банкире Тинькове и его бизнесе снова "разрешена к просмотру"

Суд прекратил дело по иску банкира Олега Тинькова о защите чести и достоинства к авторам Youtube-канала Nemagia Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину. При этом судья сняла запрет на распространение ролика блогеров об основателе "Тинькофф банка", который и стал поводом для судебного разбирательства.

Центральный районный суд Кемерова принял решение о прекращении дела на основании заявления Тинькова об отказе от иска, сообщает ТАСС. "Суд определил - прекратить производство по делу по иску Тинькова Олега Юрьевича <...> о защите чести и достоинства и взыскании компенсации морального вреда в связи с отказом от иска и принятия его судом", - сказала судья Елена Исакова на заседании в понедельник, 9 октября.

Суд также отменил принятые обеспечительные меры в виде запрета на распространение видео и блокировки ссылки на него. Еще до вынесения судебного решения Роскомнадзор решил заблокировать скандальный ролик.

Представители Тинькова подтвердили во время заседания, что поддерживают направленное заявление. Причины отказа от требований они не уточнили, а также отказались от комментариев. Сам банкир и блогеры не присутствовали на заседании.

Как сообщал ранее Forbes, за время освещавшегося в СМИ конфликта Тинькова с блогерами Nemagia стоимость акций "Тинькофф банка" лишь повысилась, что стало главным фактором увеличения состояния бизнесмена в этот период на 400 млн долларов.

Тиньков 26 сентября заявил, что отзовет все иски и заявления в полицию, поданные им к авторам Nemagia. Об этом он сказал в интервью Амирану Сардарову на канале "Дневник хача". Позже представитель "Тинькофф банка" подтвердил, что заявления об отказе по всем возбужденным делам поданы.

Адвокат блогеров Александр Зинуров тогда пояснил, что в случае отзыва гражданских исков их рассмотрение будет отменено автоматически, но отозвать свое заявление в полицию о клевете Тиньков без последствий уже не может. "Мнение заявителя здесь уже никакой роли не играет", - пояснил адвокат. Зинуров также сообщил, что блогеры готовы извиниться перед банкиром, но только если он сам приедет в Кемерово.

Одному из блогеров канала, Алексею Псковитину, 19 сентября после допроса в управлении организации дознания Главного управления МВД России в Москве сменили статус по делу о клевете со свидетеля на подозреваемого. За несколько дней до этого у него дома прошел обыск.

Тем временем неизвестные выломали дверь в квартиру блогера Юрия Хованского, который ранее публично встал на защиту ведущих YouTube-канала Nemagia в их конфликте с основателем "Тинькофф банка". Более того, Хованский по рекомендации адвокатов удалил с видеохостинга и свои ролики об Олеге Тинькове.

"Остаюсь при своем мнении, но более не могу выражать его публично. Спорить с результатами экспертизы, зная судьбу Тесака, не хочу, выбитых дверей более не желаю. Моя крепость выдержит налет десяти Калашниковых, но мне практически нечего противопоставить полицейским, топ-адвокатам, обыскам, проверкам и конфискациям…" - написал блогер на своей странице в "ВКонтакте".

Хованский также опубликовал фотографию выбитой двери и копию письма с претензиями от Тинькова. В документе банкир требует удалить ролики "Тиньков, ты не прав" и "Обыски у Nemagia - Тиньков беспределит", в которых блогер поддержал авторов канала Nemagia Алексея Псковитина и Михаила Печерского.

"Тинькофф банк" подал иск о защите деловой репутации к авторам Youtube-канала Nemagia в конце августа. Сумма иска не называлась. 5 сентября Роскомнадзор пообещал заблокировать доступ к ролику по решению Кемеровского районного суда. Позднее Олег Тиньков подчеркивал, что особенно его задели оскорбления в адрес жены.

Печерский и Псковитин 8 августа опубликовали на Youtube-канале Nemagia "ВидеоОбзор#3 - Миллиардер Олег Тиньков (Рабство "Тинькофф банк")". В ролике, содержащем ненормативную лексику, председатель совета директоров "Тинькофф банка" был назван мошенником, а его банк - маркетинговым пузырем. Авторы видеоматериала представили нарезку из интервью Тинькова и комментариев о нем и работе его банка. Создатели ролика при этом утверждали, что все персонажи в ролике вымышленные, а "любое совпадение случайно, это всего лишь юмор, пародия и развлечение", но такого рода пояснения не помогли.

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