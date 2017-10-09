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Московский листок

В Румынии разворачиваются новые силы НАТО

Опубликовано 09.10.2017 в разделе комментариев 1

нато румыния
В Румынии разворачиваются новые силы НАТО

НАТО с понедельника, 9 октября, разворачивает в Румынии свою новую международную группировку сил. Войска размещаются для противостояния России на восточном фланге альянса, а также для проверки растущей российской угрозы в Черном море после присоединения в 2014 году полуострова Крым к территории РФ, отмечает Reuters.

О начале размещения группировки сообщил президент Румынии Клаус Йоханнес во время сессии парламентской ассамблеи НАТО в Бухаресте. "Наша цель - мир, а не война, - сказал румынский лидер. - Мы не угроза для России, но в долгосрочной перспективе мы нуждаемся в стратегии союзников, нам нужен диалог с сильной позиции защиты и противодействия".

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил во время сессии парламентской ассамблеи, что альянс не хочет "новой холодной войны" с Россией, сообщает AP. "Россия - наш сосед... мы не хотим изолировать Россию, мы не хотим новую холодную войну", - сказал руководитель военного блока. Вместе с тем, по словам Столтенберга, альянс усилил патрулирование в Черном море "в ответ на агрессивные российские действия на Украине".

Предполагается, что сначала небольшая группировка наземных, воздушных и военно-морских сил, состоящая из войск десяти стран НАТО, включая Италию, Канаду, а также принимающую Румынию, станет дополнением к тем 900 американским военным, которые уже размещены в стране.

Однако точная численность группировки пока неизвестна. Как сообщают чиновники альянса, ее наземный компонент включает многонациональные силы НАТО численностью до бригады, что обычно составляет 3-4 тыс. человек. Причем число нерумынских солдат будет скромным.

В дополнение к уже существующим военно-морским патрулям НАТО в Черном море добавятся более объединенные визиты в румынские и болгарские порты, дополнительное обучение и маневры ограниченного масштаба.

Военно-воздушные силы НАТО также будут поначалу ограниченны. Но Британия развертывает истребители в Румынии, Канада уже патрулирует воздушное пространство страны вместе с румынскими пилотами, а Италия патрулирует воздушное пространство Болгарии.

Россия обвиняет НАТО в попытке окружить РФ и поставить под угрозу стабильность в Восточной Европе. Имеющие выход к Черному морю Румыния, Болгария и Турция уже входят в альянс, Грузия и Украина стремятся к вступлению в него.

Тем не менее в НАТО подобные обвинения опровергают. Руководство альянса сравнивает мультинациональную модель размещения войск с поддержкой Западного Берлина в 1950-е годы, когда британские, французские и американские силы гарантировали, что СССР не сможет взять под контроль весь Берлин.

Размещение войск в Румынии происходит после крупнейших учений "Запад-2017", которые в сентябре Россия провела совместно с Белоруссией. В преддверии маневров ряд стран НАТО, а также власти Украины выражали обеспокоенность в связи с возможной, по их мнению, угрозой российского вторжения.

В альянсе, в частности, отмечали, что во время предыдущих крупномасштабных маневров в 2013 году Россия отработала действия спецназа и провела испытания, которые позднее использовались во время присоединения Крыма. Союзники НАТО выражали опасения, что новые маневры могут перерасти в агрессию против стран Балтии.

В связи с этим в ряде государств были приняты меры по защите от возможных атак. НАТО усилило свой контингент в странах Балтии. Швеция впервые за более чем 20 лет начала масштабные военные учения.

Еще в феврале Столтенберг сообщал, что НАТО усилит присутствие военного контингента в Черном море. При этом генсек отмечал, что мера будет носить оборонительный характер.

Об усилении военного присутствия НАТО в Европе было объявлено на встрече министров обороны стран альянса летом 2016 года. Тогда члены НАТО договорились о создании штабных структур бригады сил оперативного реагирования альянса, развертываемой в Румынии. Также было принято решение о размещении в странах Прибалтики батальонов повышенной готовности.

В апреле 2016 года сообщалось о планах НАТО создать черноморскую военно-морскую флотилию. С соответствующей инициативой выступила Румыния. О готовности присоединиться к созданию флотилии заявил президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, Верховная рада Украины в июне приняла законопроект N6470, официально закрепляющий в качестве приоритета внешней политики страны стремление Киева к вступлению в НАТО. Этот шаг украинского парламента вызвал неоднозначную реакцию в стране: одни поприветствовали принятие законопроекта, назвав его необходимостью для обеспечения стабильности в Европе, другие, наоборот, сравнили происходящее с "балом сатаны".

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Today написал 09.10.2017 18:29
многоходовочка пуйла сработала :))))))))
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