Задержан Худяков, осужденный в 2007 году на 17 лет за убийство троих чеченцев

Старший лейтенант ВВ МВД России Евгений Худяков, заочно приговоренный в 2007 году к 17 годам тюремного заключения за убийство трех мирных жителей Чечни, задержан, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказского окружного военного суда.

"Евгений Худяков был этапирован к нам. Приговор приведён в исполнение, он (Худяков) отправлен отбывать наказание в места лишения свободы. Сейчас мы ждём документы из колонии о том, что Худяков доставлен на место отбывания наказания", - рассказали в пресс-службе суда.

В свою очередь, "Медиазоне" со ссылкой на источники в Северо-Кавказском окружном военном суде сообщает, что в Худяков был задержан в конце августа на территории Владимирской области.

В 2007 году суд приговорил офицеров МВД Евгения Худякова и Сергея Аракчеева за убийство мирных чеченцев к 17 и 15 годам лишения свободы. Под стражу был взят только Аракчеев. Худяков на оглашение приговора не явился.

По версии военной прокуратуры, в 2003 году в Чечне Аракчеев и Худяков остановили КамАЗ», вывели из него людей и расстреляли. Во время суда обвиняемые признавали, что в январе 2002 году они убили этих людей, но сделали это, поскольку выполняли в боевых условиях полученный приказ командования. Подсудимым дважды удалось убедить в своей правоте коллегию присяжных. В 2004 и 2005 годах они выносили им оправдательный приговор, однако оба раза Военная коллегия Верховного суда это решение отменяла.

В 2016 году Аракчеев вышел на свободу условно-досрочно. При этом суд принял решение о его реабилитации по нескольким статьям обвинения.