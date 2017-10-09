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Московский листок

Пирумова и его подельников освободили в зале суда - видимо, к отставке Мединского

Опубликовано 09.10.2017 в разделе комментариев 0

коррупция минкульт
Пирумова и его подельников освободили в зале суда - видимо, к отставке Мединского

Экс-замминистра культуры РФ Григорий Пирумов был отпущен из зала суда, так как срок своего наказания он отсидел в СИЗО. Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова к 1,5 года колонии общего режима по «делу реставраторов». Однако из-за того, что Пирумов в качестве обвиняемого провел в СИЗО «Лефортово» 1,5 года, бывший замглавы Минкультуры был отпущен на свободу из зала суда.

Кроме того, вместе с Пирумовым прямо из зала суда были освобождены из-под стражи все остальные фигуранты дела. Необходимо отметить, что гособвинение попросило суд назначить замминистра культуры наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии и штрафа в размере 1 млн рублей.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что суд приговорил бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова к заключению в колонии.

Напомним, Григорий Пирумов является одним из фигурантов так называемого «дела реставраторов» — уголовного дела о хищениях в Министерстве культуры России, которые начались в 2012 году, когда Пирумов создал преступную группу, в которую вошли его подчиненные и предприниматели.

Они заключали госконтракты с завышенной стоимостью реставрационных работ с целью хищения выделенных на это бюджетных средств. Общий ущерб по делу оценивается в 600 млн рублей.

От редакции: Вот это гуманизм! Отметим, что при таком милосердии в отношении казнокрадов и коррупционеров, все восставшие против них в период "Болотной революции", кто был заключён и потом переведён в реальные колонии и тюрьмы - не получил ни дня "скидки"! Ни одна амнистия, включая связанную с юбилеем Великой Победы - не коснулась "узников Болотной". А вот если ты крадёшь у государства миллионами, то вполне можешь рассчитывать на снисхождение этого государства - правящий класс-то в нём крадёт триллионами. Вот поэтому нам и интересно, как это можно приравнять полтора года колонии к досудебной отсидке в комфортном Лефортово? Это в каких таких законах записано, что колония общего режима и СИЗО - равняются? Они там, служители буржуазной Фемиды, совсем страх потеряли перед рабочим классом, который коррупционеры и обворовывают, в итоге? То Полонского в зале суда освобождают, то Пирумова... Есть у вас сомнения теперь, усидит ли Мединский в своём кресле?! 

Д.Ч.

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