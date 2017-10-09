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Московский листок

Новый род войск выступил против учений устрашения РФ в Польше - грибники

Опубликовано 09.10.2017 в разделе комментариев 0

польша нато
Новый род войск выступил против учений устрашения РФ в Польше - грибники

Американские военные отложили танковые стрельбы в Польше из‐за наплыва грибников, сообщил сайт телеканала «Звезда».  Американцы планировали провести учения рядом с городом Жагань в субботу, 7 октября. В выходные местные леса заполонили грибники, и маневры перенесли на понедельник, 9 октября.

США направили в Польшу 3,3 тысячи военных с танками Abrams, бронетранспортерами и гаубицами. Их главная цель — «устрашение» России. В ближайшие недели армейцы и техника США отправятся на учения в страны НАТО, которые пройдут в Центральной и Восточной Европе.

Напомним, в апреле контингент НАТО прибыл и в Эстонию, чтобы укрепить оборону страны на восточной границе и "противостоять угрозам глобальной безопасности". В частности, Великобритания отправила в Эстонию 800 военнослужащих, которые присоединились к солдатам из Франции и Дании.

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