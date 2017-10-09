Новый род войск выступил против учений устрашения РФ в Польше - грибники

Американские военные отложили танковые стрельбы в Польше из‐за наплыва грибников, сообщил сайт телеканала «Звезда». Американцы планировали провести учения рядом с городом Жагань в субботу, 7 октября. В выходные местные леса заполонили грибники, и маневры перенесли на понедельник, 9 октября.
США направили в Польшу 3,3 тысячи военных с танками Abrams, бронетранспортерами и гаубицами. Их главная цель — «устрашение» России. В ближайшие недели армейцы и техника США отправятся на учения в страны НАТО, которые пройдут в Центральной и Восточной Европе.
Напомним, в апреле контингент НАТО прибыл и в Эстонию, чтобы укрепить оборону страны на восточной границе и "противостоять угрозам глобальной безопасности". В частности, Великобритания отправила в Эстонию 800 военнослужащих, которые присоединились к солдатам из Франции и Дании.
Новости по теме:
В Румынии разворачиваются новые силы НАТО
В эстонских казармах разместились союзники экс-советской республики по НАТО
|
|