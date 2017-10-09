Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Причиной повышения радиоактивности европейского воздуха мог быть сбой на Ровненской АЭС

Опубликовано 09.10.2017 в разделе комментариев 5

украина евросоюз атом
Причиной повышения радиоактивности европейского воздуха мог быть сбой на Ровненской АЭС

Федеральное ведомство по радиационной защите (Bundesamt für Strahlenschutz, BfS) представило отчет о результатах поиска источника недавнего повышения уровня радиоактивности воздуха в Европе. Из текста следует, что установить точные причины этого явления специалистам так и не удалось, однако, по их мнению, вероятней всего, источник находится на Южном Урале, сообщает сайт ведомства.

Причина появления радиоактивного вещества в воздухе до сих пор не ясна. Однако, по мнению BfS, с высокой долей вероятности его источник находится на Южном Урале. На это указывают последние анализы, поясняют в ведомстве. При этом там отмечают, что "нельзя исключать и другие регионы на юге России".

"С 29 сентября несколько измерительных станций в Европе зафиксировали в воздухе небольшое повышение показателей радиоактивности. Например, шесть станций в Германии, а также несколько станций в Австрии и Италии обнаружили в пробах воздуха некоторое количество радиоактивного вещества рутений-106 (Ru-106)", - сказано в сообщении BfS.

В нем также отмечается, что концентрация обнаруженного радиоактивного вещества крайне мала и не представляет угрозы для жизни и здоровья населения.

Однако, если судить по совпадению временнОму - это именно "юг России", а точнее даже - Украина. Ибо только там замечены события, которые могли повлиять на уровень радиоктивности воздуха в ЕС.

9 октября 2017 года в 00:01 энергоблок №3 (ВВЭР-1000) Ровненской АЭС был отключен от энергосети из-за отключения турбогенератора ТГ-5. "Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм" - заявила Украина... Впрочем и в печальной истории с Чернобыльской АЭС поначалу говорили точно такие же вещи, чтобы не сорвать проведение Первомая в Киеве...

Проводится поиск и устранение причин "данного события". По состоянию на 6 часов 9 октября в работе находятся три энергоблока Ровненской АЭС с суммарной нагрузкой 1 850 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Справка. Ровненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ровненской области. Отсчёт своей истории станция ведёт с 1971 года, когда началось проектирование Западно-Украинской АЭС, которую во время строительства переименовали в Ровенскую. В современных документах компании на русском языке станция называется Ривненской. Сокращённое наименование — ОП РАЭС, где ОП означает обособленное подразделение НАЭК «Энергоатом».

Строительство станции началось в 1973 году. Два первых энергоблока с реакторами ВВЭР-440 введены в эксплуатацию в 1980—1981 годах, а 3-й энергоблок — миллионник — в 1986 году.

На РАЭС эксплуатируются сейчас четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 МВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 МВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 000 МВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 000 МВт с 2004 года.

Помните, мы не раз писали про обезьяну за пультом советской, сложной инфраструктуры, которая досталась неблагодарной Украине от УССР задаром? Кажется, оно и случилось - правда, Германия и Украина постараются всё скрывать как можно дольше.



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re:
aaa написал 09.10.2017 23:31
не баранько, а баранов
Ответить
(без названия)
О. Два дурика уже отметились ))) написал 09.10.2017 22:55
Для поцеватых. рутений-106 (Ru-106)" не является продуктом результата деятельности АЕС. Ни в России ни в Украине. Его применяют в медицине для гамма терапии онкологических заболеваний глаз. А отработанные материалы перерабатывают в России.
Какой баранько приплел сюда Ровненскую АС?
Ответить
(без названия)
классика жанра написал 09.10.2017 22:46
Обвинили Россию, четко сказали что АЭС ни при чем
но цель то рашасми какая? правильно - гадить на Украину!
правда кому нужна? а вот вранье и гадости - щедро оплачиваются
а какой коммунист не любит доллары?
Ответить
(без названия)
Демократия это колбаса написал 09.10.2017 22:37
Так это радиация от своих, которые теперь по безвизу могут за трусенками приехать.
Хохлам можно еще "дунуть", Гейропа не обидится, а когда привыкнет будет удовольствие получать.
Ответить
RE
N=o=r=d=====MAN написал 09.10.2017 22:31
Помните, мы не раз писали про обезьяну за пультом советской, сложной инфраструктуры, которая досталась неблагодарной Украине от УССР задаром? Кажется, оно и случилось - правда, Германия и Украина постараются все скрывать как можно дольше.
================
Если бы с реактором ВВЭР случилось ОНО - разрушение корпуса под давлением - сейчас вся Европа вовсю охреневала бы от цезия.
Советские реакторы не имеют контейнмента, как на Фукусиме, где все это дерьмо процентов на 90 с лишним и осталось.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая форма правления в России на ваш взгляд является наилучшей?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Ростове опять горит - на этот раз рынок
В Ростове опять горит - на этот раз рынок
08.10.2017
О диктатуре, &#171;технократах&#187; и аннунаках с Нибиру
О диктатуре, «технократах» и аннунаках с...
08.10.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Причиной повышения радиоактивности европейского воздуха мог быть сбой на Ровненской АЭС (5)
Новый род войск выступил против учений устрашения РФ в Польше - грибники (2)
Пирумова и его подельников освободили в зале суда - видимо, к отставке Мединского (0)
Задержан Худяков, осужденный в 2007 году на 17 лет за убийство троих чеченцев (2)
В Румынии разворачиваются новые силы НАТО (2)
Правда о банкире Тинькове и его бизнесе снова "разрешена к просмотру" (2)
Путин разрешил иностранцам воевать в российской армии за границей (6)
ГПУ: убийство Вороненкова заказал бывший муж Максаковой (2)
Оскорбление короля в Тайланде может обернуться для 85-летнего "крамольника" гибелью в тюрьме (1)
Борьба с коррупцией в Пакистане добралась и до зятя экс-премьера Шарифа (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Листая интернеты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Дородный и фотогеничный Навальный
Дарья Митина Дарья Митина: Убийствo раскрытo
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Резoлюция
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss