Причиной повышения радиоактивности европейского воздуха мог быть сбой на Ровненской АЭС

Федеральное ведомство по радиационной защите (Bundesamt für Strahlenschutz, BfS) представило отчет о результатах поиска источника недавнего повышения уровня радиоактивности воздуха в Европе. Из текста следует, что установить точные причины этого явления специалистам так и не удалось, однако, по их мнению, вероятней всего, источник находится на Южном Урале, сообщает сайт ведомства.

Причина появления радиоактивного вещества в воздухе до сих пор не ясна. Однако, по мнению BfS, с высокой долей вероятности его источник находится на Южном Урале. На это указывают последние анализы, поясняют в ведомстве. При этом там отмечают, что "нельзя исключать и другие регионы на юге России".

"С 29 сентября несколько измерительных станций в Европе зафиксировали в воздухе небольшое повышение показателей радиоактивности. Например, шесть станций в Германии, а также несколько станций в Австрии и Италии обнаружили в пробах воздуха некоторое количество радиоактивного вещества рутений-106 (Ru-106)", - сказано в сообщении BfS.

В нем также отмечается, что концентрация обнаруженного радиоактивного вещества крайне мала и не представляет угрозы для жизни и здоровья населения.

Однако, если судить по совпадению временнОму - это именно "юг России", а точнее даже - Украина. Ибо только там замечены события, которые могли повлиять на уровень радиоктивности воздуха в ЕС.

9 октября 2017 года в 00:01 энергоблок №3 (ВВЭР-1000) Ровненской АЭС был отключен от энергосети из-за отключения турбогенератора ТГ-5. "Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм" - заявила Украина... Впрочем и в печальной истории с Чернобыльской АЭС поначалу говорили точно такие же вещи, чтобы не сорвать проведение Первомая в Киеве...

Проводится поиск и устранение причин "данного события". По состоянию на 6 часов 9 октября в работе находятся три энергоблока Ровненской АЭС с суммарной нагрузкой 1 850 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Справка. Ровненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ровненской области. Отсчёт своей истории станция ведёт с 1971 года, когда началось проектирование Западно-Украинской АЭС, которую во время строительства переименовали в Ровенскую. В современных документах компании на русском языке станция называется Ривненской. Сокращённое наименование — ОП РАЭС, где ОП означает обособленное подразделение НАЭК «Энергоатом».

Строительство станции началось в 1973 году. Два первых энергоблока с реакторами ВВЭР-440 введены в эксплуатацию в 1980—1981 годах, а 3-й энергоблок — миллионник — в 1986 году.

На РАЭС эксплуатируются сейчас четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 МВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 МВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 000 МВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 000 МВт с 2004 года.

Помните, мы не раз писали про обезьяну за пультом советской, сложной инфраструктуры, которая досталась неблагодарной Украине от УССР задаром? Кажется, оно и случилось - правда, Германия и Украина постараются всё скрывать как можно дольше.